El último pogo: La Pestilencia confirma su retiro tras 40 años de historia

Después de cuatro décadas de música combativa, crítica social y resistencia cultural, La Pestilencia, una de las bandas más influyentes del hardcore punk en Colombia, anunció oficialmente su despedida definitiva de los escenarios. El grupo bogotano cerrará su trayectoria con un último concierto que promete convertirse en un momento histórico para el rock nacional.

Fundada en 1986 en Bogotá por Dilson Díaz y Héctor Buitrago, la agrupación nació en medio de uno de los periodos más duros del país. Desde sus inicios, La Pestilencia se consolidó como una voz incómoda para el poder, retratando en sus canciones la violencia, la corrupción, la desigualdad y las tensiones sociales que marcaron a varias generaciones de colombianos.

40 años de memoria, crítica social y resistencia musical

El impacto de La Pestilencia dentro del rock latinoamericano se construyó a partir de un sonido crudo y directo que fusionó punk, hardcore, grindcore y metal, acompañado de letras cargadas de denuncia social.

Su álbum debut, “La Muerte… Un Compromiso de Todos” (1989), marcó el inicio de una carrera que convertiría a la banda en un referente del rock contestatario en Colombia. Desde entonces, el grupo se transformó en una especie de cronista musical de la historia reciente del país.

A lo largo de su trayectoria, La Pestilencia publicó siete álbumes de estudio, cada uno reflejando momentos clave de la realidad social colombiana. Entre ellos destaca “Balística” (2001), considerado uno de los discos más importantes del rock colombiano y un grito de resistencia durante uno de los momentos más intensos del conflicto armado interno.

Para muchos seguidores, la banda no solo representó música, sino una forma de expresión colectiva frente a las injusticias sociales y políticas.

Dilson Díaz agradece a los fanáticos tras 40 años de carrera

En el anuncio oficial de su despedida, Dilson Díaz, vocalista y líder histórico del grupo, dedicó un mensaje a los seguidores que acompañaron a la banda durante cuatro décadas.

“Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que un artista puede llevarse a la tumba. Siempre vimos la plaza llena; un mar de puños en alto que nos recordó, show tras show, que nunca estuvimos solos en este ruido. Gracias por ser el motor de 40 años de carrera”.

El mensaje resume el espíritu de una agrupación que convirtió cada concierto en un espacio de catarsis colectiva, donde la música se transformaba en protesta, memoria y comunidad.

“El Último Pogo”: el concierto final de La Pestilencia en Bogotá

Para cerrar este ciclo histórico, la banda anunció “El Último Pogo”, un concierto que marcará su despedida definitiva de los escenarios.

El evento se realizará el 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde miles de fanáticos se reunirán para vivir el último encuentro con una de las bandas más influyentes del rock colombiano.

El espectáculo promete repasar los himnos que marcaron generaciones, incluyendo canciones emblemáticas que durante años se convirtieron en la banda sonora de la inconformidad social.

El legado de La Pestilencia en el rock colombiano

Aunque La Pestilencia dirá adiós a los escenarios, su legado seguirá vivo dentro de la historia de la música alternativa en Colombia. La banda no solo abrió camino para nuevas generaciones de artistas del punk y el metal, sino que también demostró que el rock puede ser una herramienta de crítica social y reflexión colectiva.

Tras 40 años de historia, la agrupación deja una huella profunda en la cultura musical del país, confirmando que su ruido, su mensaje y su actitud seguirán resonando mucho después de su último concierto.