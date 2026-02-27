Guanajuato: el corazón cultural de México que seduce a los turistas colombianos

El turismo entre Colombia y México vive uno de sus mejores momentos. Cada vez más colombianos eligen el país azteca para descubrir nuevos paisajes, sabores y tradiciones. En ese contexto, el estado de Guanajuato se posiciona como uno de los destinos con mayor crecimiento e interés dentro del mercado colombiano.

Durante la Vitrina Turística 2026 (ANATO), Guanajuato reafirmó su apuesta por Colombia, país que hoy se consolida como su tercer mercado internacional más importante, con cerca de 98.000 visitantes colombianos al año.

“Nos hemos dado cuenta de que el mercado colombiano viajando a México cada vez es más fuerte. Guanajuato ya es un destino elegido por los colombianos”, aseguró Amando Gasca, Subsecretario de Turismo de Guanajuato.

Un destino cultural que seduce a los colombianos

El perfil del viajero colombiano que busca Guanajuato es claro: cultura, tradición, patrimonio y experiencias auténticas.

“Lo que más buscan los colombianos es el tema de cultura, nuestras tradiciones y nuestros Pueblos Mágicos”, explica Gasca.

En el corazón del estado se encuentran dos ciudades Patrimonio de la Humanidad:

Guanajuato Capital

San Miguel de Allende

Ambas son referentes internacionales por su arquitectura colonial, su vida cultural y su atmósfera bohemia.

“Tenemos dos ciudades patrimonio increíbles que se reconocen en cualquier recinto internacional. Además, gozamos de un clima templado de 18 grados todo el año, muy amable para el visitante”, añade el subsecretario.

Guanajuato

Cultura viva todo el año: Cervantino y Día de Muertos

Guanajuato es conocida como la Capital Cervantina de América. Cada octubre, el estado alberga el Festival Internacional Cervantino, considerado el encuentro cultural más importante de Latinoamérica.

“Durante el Cervantino recibimos más de 600.000 personas. Todos los días hay algo que hacer y muchos eventos son gratuitos porque queremos acercar la cultura a nuestros visitantes”, destaca Gasca.

Otra experiencia imperdible es el Festival de Día de Muertos, cuando los túneles históricos de la ciudad se convierten en zonas peatonales llenas de catrinas, música y tradición.

“Lo que yo te platico no le hace justicia a lo que puedes vivir estando allá en esas fechas”, afirma.

Gastronomía con identidad: de la tortilla ceremonial a estrellas Michelin

La gastronomía es otro de los grandes diferenciales del estado. Guanajuato organiza una temporada gastronómica de tres meses (junio, julio y agosto), con 26 festivales en distintos municipios.

Uno de los símbolos más poderosos es la tortilla ceremonial.

“Es una tortilla impregnada con tintas naturales y sellos que han pasado de generación en generación. Imagínate que te comes un taco con más de 300 años de historia”, explica Gasca.

El estado también impulsa el Festival Endémico, donde chefs con estrella Michelin y figuras del 50 Best colaboran con cocineras tradicionales y chefs locales para crear menús de degustación maridados con vinos premiados internacionalmente.

Platos emblemáticos como las enchiladas mineras, el pozole verde con garbanzo y la capirotada conviven con una sólida tradición vitivinícola y destilados como tequila y mezcal, con rutas que incluyen la histórica Casa del Tequila Corralejo en Pénjamo.

José Alfredo Jiménez y la ruta del tequila

En Dolores Hidalgo nació la Independencia de México y también el icónico cantante José Alfredo Jiménez, cuya música tiene una fuerte conexión emocional con el público colombiano.

“Tenemos una ruta de cantinas donde José Alfredo se sentaba a escribir y cantar. Son siete cantinas; más que un recorrido es una carrera de resistencia entre tequila y mezcal”, bromea el subsecretario.

En 2026 se celebrará el centenario de su nacimiento con homenajes y actividades culturales que fortalecerán el atractivo musical del destino.

Conectividad y facilidad para el viajero colombiano

Llegar a Guanajuato es más sencillo de lo que parece. Se puede volar desde Bogotá a Ciudad de México, Monterrey o Cancún, y desde allí conectar hacia el estado.

El estado cuenta con 22 rutas aéreas (10 nacionales y 12 internacionales), además de una amplia infraestructura hotelera que va desde hoteles boutique hasta alojamientos accesibles y seguros.

Naturaleza, arqueología y compras

Además del patrimonio cultural, Guanajuato ofrece:

Más de 20 áreas naturales protegidas

Cinco zonas arqueológicas abiertas al público

Siete Pueblos Encanto

Seis Pueblos Mágicos: Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Comonfort y Yuriria

En la ciudad de León, reconocida por su industria del cuero y calzado, los viajeros encuentran más de 14.000 tiendas, convirtiéndola en un destino ideal para compras.

Guanajuato 2026: más allá del Mundial

Con el Mundial de Fútbol en Norteamérica en 2026, Guanajuato se proyecta como un destino complementario para viajeros que busquen ampliar su experiencia en México con cultura, gastronomía y patrimonio.

“Trabajamos con el sector privado para impulsar el turismo y atraer más visitantes a nuestro estado”, concluye el subsecretario.

Guanajuato no es solo un destino; es una experiencia integral donde historia, tradición, vino, música y arquitectura se combinan para ofrecer al viajero colombiano una inmersión profunda en el alma cultural de México.