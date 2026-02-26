Poder femenino y folclor andino marcan el 40° Festival Nacional de la Música Colombiana

Bogotá se convierte en antesala del folclor andino colombiano. En el auditorio Compensar se presentó oficialmente la programación del 40° Festival Nacional de la Música Colombiana, que se celebrará del 15 al 23 de marzo en Ibagué, la capital musical de Colombia, bajo el lema “Un canto que germina la vida”.

La jornada no solo confirmó la agenda artística del certamen, sino que anunció la gran Gala de Lanzamiento que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en el emblemático Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con boletería disponible en TuBoleta.

Un festival que cumple 40 años fortaleciendo la identidad musical colombiana

El evento, organizado por la Fundación Musical de Colombia, celebra cuatro décadas de trabajo ininterrumpido en la preservación y proyección de la música andina colombiana. La presentación estuvo liderada por Doris Morera de Castro, presidenta de la Fundación; el presidente emérito Alfonso Gómez Méndez; el vicepresidente Efraín Valencia; la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda; el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro; y el secretario de Cultura de Ibagué, Mauricio Hernández.

Durante la intervención, se resaltó el papel histórico del Festival como uno de los encuentros culturales más tradicionales del país y se reconoció la labor de Doris Morera de Castro como fundadora y gestora cultural que ha consolidado este evento como referente nacional.

La alcaldesa Johana Aranda extendió una invitación a los colombianos para sumarse a esta celebración histórica en Ibagué, destacando que se trata de “una cita con los mejores artistas y con un legado cultural para el país”.

Gala en Bogotá: una antesala con tradición y talento femenino

La Gala de Lanzamiento del 6 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será un encuentro con el folclor colombiano interpretado por destacadas agrupaciones y artistas:

La Gran Rondalla Colombiana (14 músicos en escena)

Dueto Luar, actuales Princesas de la Canción del Festival

Duetorres

Dueto Nocturnal (Bogotá)

Dueto Renaceres (Manizales)

Leonardo Laverde Pulido (Bogotá)

Coral Ciudad Musical (Tolima)

Armonizando Dúo (Huila)

Fernando Salazar, ganador del Concurso Nacional de Composición

Cierre especial a cargo de Maía

La programación reafirma el protagonismo femenino, una de las apuestas centrales de esta edición 2026, donde las mujeres tendrán un rol destacado en los escenarios principales.

Reconocimientos al periodismo cultural en Colombia

Uno de los momentos más significativos de la velada fue la entrega de la distinción de Miembro Honorario 2026 del Festival Nacional de la Música Colombiana a figuras clave del periodismo y la radiodifusión cultural en el país:

Jorge Barón Ortiz , presidente de Jorge Barón Televisión

, presidente de Jorge Barón Televisión RCN Radio (a través de Fernando Molina Soto y Juan Lozano)

(a través de Fernando Molina Soto y Juan Lozano) Radio Nacional de Colombia (representada por Jaime Monsalve)

(representada por Jaime Monsalve) Indalecio Castellanos, director de “Al Fin de Semana”

Este homenaje reafirmó el papel del periodismo cultural como aliado estratégico en la difusión y fortalecimiento de la música tradicional colombiana.

Voces que celebran la tradición

La presentación a medios cerró con la participación de tres grandes intérpretes que formarán parte del Festival en marzo:

Adriana Lucía

Katie James

Yolanda Rayo

Las artistas compartieron fragmentos de sus interpretaciones más emblemáticas y hablaron de su vínculo con el Festival, que ha acompañado distintas etapas de sus carreras. Su presencia confirma que la edición 2026 tendrá una programación marcada por el liderazgo femenino en la música colombiana.

Ibagué, capital musical de Colombia, lista para florecer en marzo

Del 15 al 23 de marzo, Ibagué volverá a convertirse en epicentro del folclor andino y la tradición sonora nacional. Bajo el lema “Un canto que germina la vida”, el Festival Nacional de la Música Colombiana reafirma su compromiso con la memoria, la identidad y la evolución de los sonidos tradicionales del país.

A sus 40 años, el certamen no solo celebra su historia: proyecta el futuro de la música colombiana, con una agenda donde las mujeres, el periodismo cultural y las nuevas generaciones son protagonistas.