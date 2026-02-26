Más que un festival: así es RITVALES RAÍZ, la experiencia espiritual de Ritvales

La música electrónica evoluciona. Y con ella, la forma en que se experimenta. Durante el festival CORE by Tomorrowland, el universo de Ritvales presentó una de sus apuestas más ambiciosas hasta la fecha: RITVALES RAÍZ, una experiencia que amplía su esencia y propone una nueva manera de conectar a través del sonido, el cuerpo y la conciencia colectiva.

¿Qué es RITVALES RAÍZ?

RITVALES RAÍZ nace como la dimensión consciente de Ritvales. Se trata de un encuentro donde la electrónica se fusiona con bienestar, naturaleza y espiritualidad contemporánea. Más que un escenario o un set, es un espacio diseñado para vivir la música desde la presencia, la introspección y la conexión con el entorno.

En un contexto donde los festivales apuestan por experiencias cada vez más inmersivas, RITVALES RAÍZ marca una tendencia clara: la electrónica con propósito. Una invitación a volver al origen —cuerpo, mente y espíritu— en diálogo constante con la comunidad.

Electrónica con propósito: movimiento, expansión y conexión

La propuesta integra movimiento consciente, expansión mental y conexión interna sin perder la esencia musical que caracteriza a Ritvales. La experiencia ha sido concebida como un recorrido integral donde el cuerpo se convierte en el primer canal de conexión.

Prácticas como yoga, pilates, barré, dance flow y movimiento funcional se desarrollan acompañadas por live electronic ambient y downtempo, creando una atmósfera sonora envolvente que guía la energía colectiva. No se trata de una clase tradicional, sino de una sesión sonora orgánica donde el movimiento fluye al ritmo de la música electrónica en vivo.

Este enfoque responde a una transformación cultural más amplia: el público ya no busca únicamente entretenimiento, sino experiencias que generen bienestar y significado.

Monolink y Jan Blomqvist: shows live que elevan la experiencia CORE

El line-up de RITVALES RAÍZ incluye nombres clave de la electrónica global como Monolink y Jan Blomqvist, quienes aportan distintos matices sonoros a la experiencia CORE.

Ambos artistas se presentarán en formato live, un detalle que transforma por completo la puesta en escena. No es solo una sesión electrónica: es un espectáculo musical integral donde combinan voz en vivo, ejecución de instrumentos y producción electrónica en tiempo real. Este formato construye una narrativa sonora frente al público, generando una conexión más orgánica y emocional.

Además, RITVALES RAÍZ contará con una destacada participación de artistas locales, reafirmando su compromiso con la escena electrónica colombiana y su proyección internacional.

Sound healing electrónico y meditación: el futuro del festival

El recorrido de RITVALES RAÍZ culmina en prácticas de conexión interna como respiración consciente, meditaciones sensoriales, electro-meditaciones y sound healing electrónico. Aquí, la música deja de ser únicamente estímulo y se convierte en herramienta de introspección, presencia y calma.

El anuncio de esta experiencia durante CORE no solo representa una novedad dentro del festival, sino una declaración sobre el futuro de la cultura electrónica: eventos más integrales, más humanos y alineados con nuevas formas de bienestar y comunidad.

FICHA DEL EVENTO

Lugar: Parque Norte - Medellín

Fecha: 16 de mayo de 2026