Colombia estrena su primer laboratorio especializado en manga y anime

El Centro Cultural Colombo Japonés presentó oficialmente ANIMELAB, el primer laboratorio en Colombia dedicado a la creación de manga y animación al estilo japonés. Este innovador espacio académico y artístico nace como una plataforma de formación, experimentación y producción visual que integra técnicas tradicionales, herramientas tecnológicas y una metodología inspirada en la educación japonesa.

Con más de seis décadas promoviendo los vínculos culturales entre Colombia y Japón, la institución da un paso estratégico al consolidar un ecosistema creativo enfocado en la narrativa gráfica japonesa y su adaptación al contexto latinoamericano.

Formación en manga y anime para niños, jóvenes y adultos

ANIMELAB está diseñado como un entorno inclusivo y accesible para públicos diversos. Niños, jóvenes y adultos —con o sin experiencia previa— podrán explorar técnicas de:

Ilustración tradicional y digital

Creación de manga

Animación 2D

Narrativa visual japonesa

Cultura pop nipona

El laboratorio combina cursos y talleres especializados bajo un enfoque integral que articula texto e imagen como lenguajes complementarios. Su modelo pedagógico se inspira en el principio japonés del gei-dō (el camino del arte), donde el aprendizaje implica disciplina, perfeccionamiento técnico y crecimiento humano continuo.

“Queremos formar una nueva generación de artistas que no solo aprendan a dibujar, sino que comprendan la esencia cultural detrás del manga y el anime. ANIMELAB es un puente entre Japón y Colombia”, afirma Luis Puerta, director del laboratorio.

Narrativa japonesa con identidad caleña y latinoamericana

Uno de los principales diferenciales de ANIMELAB es su apuesta por el diálogo intercultural. El laboratorio propone adaptar el rigor técnico japonés al contexto creativo local, promoviendo obras originales con sello latinoamericano y espíritu japonés.

Según Puerta, la narrativa japonesa exige comprender su estructura cultural: desde la dirección del texto hasta la organización de escenas y la construcción atmosférica. “Debemos pensar en escribir antes de dibujar”, explica, subrayando que el manga auténtico parte de una base narrativa sólida.

Además, el proyecto invita a los estudiantes a reinterpretar sus territorios, memorias y emociones a través del lenguaje visual, fortaleciendo así la creación de contenidos originales con proyección editorial y cultural.

ANIMELAB: un referente para la animación y el manga en Colombia

El laboratorio aspira a convertirse en un centro de excelencia en narrativa gráfica japonesa en Colombia y Latinoamérica. Entre sus objetivos se encuentran:

Impulsar proyectos editoriales originales

Fomentar colaboraciones internacionales

Crear alianzas con artistas e instituciones

Consolidar un circuito académico y cultural especializado

La apuesta no solo fortalece el sector creativo, sino que amplía las oportunidades para jóvenes talentos interesados en la industria del anime y el manga, un mercado global en constante crecimiento.

Evento de lanzamiento con entrada libre en Cali

El lanzamiento oficial de ANIMELAB se realizará el jueves 26 de febrero a las 6:00 p.m. en la Sede Norte del Centro Cultural Colombo Japonés, ubicada en la Calle 13N #6N-40, barrio Granada, en Cali.

La entrada será libre hasta completar aforo. Durante el evento, los asistentes podrán conocer:

Las líneas académicas del laboratorio

Procesos creativos y obras desarrolladas

Una experiencia inmersiva que integrará tecnología, animación y componentes sensoriales

Mercedes Ayako Nakata, gerente general de la institución, destaca que la apertura será una experiencia que combinará artes, creatividad y tecnología para que niños, jóvenes y adultos conecten con su inspiración e imaginación.