Nuevo groove, misma esencia: Caloncho lanza “Mangos”

El cantautor mexicano Caloncho vuelve a la escena musical con “Mangos”, su nuevo sencillo, una propuesta que conserva la calidez y el groove relajado que lo han definido, pero que esta vez incorpora un matiz más intenso y vibrante. El lanzamiento llega en un momento clave: días antes de su presentación en Bogotá, programada para el próximo 5 de marzo en el Lourdes Music Hall.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, “Mangos” reafirma la identidad sonora del artista, al tiempo que explora nuevas texturas dentro de su universo indie.

“Mangos”: groove, distorsión y energía renovada

Musicalmente, la canción avanza sobre una base rítmica vivaz, con líneas de bajo claras y melodías brillantes que fluyen con naturalidad. Los versos mantienen esa cadencia relajada tan característica de Caloncho; sin embargo, cuando irrumpe el coro, la atmósfera cambia.

Una guitarra distorsionada, con espíritu rockero, irrumpe para aportar peso y potencia sin desdibujar el corazón del tema. Ese contraste entre serenidad y explosión sonora funciona como una chispa que eleva la temperatura del track, mientras la voz del artista mantiene el equilibrio emocional.

El resultado es una canción que crece de forma orgánica: empieza contenida y termina encendida, sin perder su esencia.

Un videoclip que refleja el equilibrio entre quietud y movimiento

El lanzamiento está acompañado de un videoclip dirigido por Bernardo de Anda, que traduce en imágenes el espíritu de la canción.

La historia inicia en un desierto de cactus frente al mar. Caloncho aparece sentado junto a una trimoto, comiendo un mango de una canasta, rodeado de arena, cardones y cielo despejado. Desde esa atmósfera contemplativa, el video alterna momentos de quietud con secuencias dinámicas en las que el artista recorre caminos a toda velocidad, enfrentando el viento y el polvo.

El relato visual evoluciona de la inmovilidad a la acción, transmitiendo una sensación clara de renacimiento: encender el motor como metáfora de volver a la vida, de sentir adrenalina y conexión tras un periodo de pausa. Esa transformación dialoga directamente con el momento en que el coro estalla y la canción adquiere mayor intensidad.