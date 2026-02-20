Concierskazo Fest 2026: Bogotá tendrá ocho horas gratis de ska, teatro y arte urbano

El próximo domingo 1 de marzo de 2026, el Teatro al Aire Libre La Media Torta será escenario de una jornada de ocho horas continuas —de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.— que combinará ska, teatro, circo y artes gráficas con entrada libre hasta completar aforo.

La capital vivirá así una experiencia cultural integral que busca consolidarse como la nueva gran apuesta gratuita del género en la ciudad.

De show híbrido a festival internacional

Concierskazo Fest marca la primera edición en formato festival de un proyecto que nació en 2024 bajo el nombre El Concierskazo de El Punto Ska. En ese momento, la iniciativa se desarrolló en seis fechas en distintos espacios de Bogotá, proponiendo un formato híbrido que mezclaba música en vivo y teatro.

Lo que comenzó como un espectáculo protagonizado por El Punto Ska junto a un DJ, ahora evoluciona hacia un evento de gran formato con mayor duración, más artistas invitados y una propuesta artística expandida que integra múltiples lenguajes urbanos y escénicos.

Respaldo institucional y apuesta territorial en La Candelaria

El festival es posible gracias a que El Punto Ska resultó ganador de la Invitación Cultural “¡Arma tu festival! Eventos artísticos en los Escenarios Móviles o en el Teatro al Aire Libre La Media Torta – IDARTES 2025”, lo que garantiza su inclusión en la programación oficial del escenario y el acceso gratuito al público.

Además, cuenta con el respaldo de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño tras obtener la convocatoria “Más Cultura Local”, fortaleciendo así el trabajo comunitario que la agrupación ha desarrollado de manera independiente desde 2019 en la localidad de La Candelaria.

Estas alianzas público-privadas consolidan el impacto territorial del festival y su dimensión comunitaria, integrando cultura, memoria y economía creativa.

Artistas confirmados: ska latino e identidad urbana

En su programación musical, Concierskazo Fest 2026 reunirá talento nacional e internacional:

Triciclo Circus Band (México)

El Punto Ska

La Real Skademia

Breska

La Raska

Skartone

La jornada también contará con la participación de los selectores Big Dirty Beat, Christine Killer y Black Rooster Selectah, en una curaduría diseñada para ofrecer una experiencia continua, diversa y de alta calidad para los seguidores del ska y sus cruces con el reggae, el balkan y otras expresiones urbanas.

Presentadores y comunidad ska bogotana

La conducción del evento estará a cargo de Diana “Amaranta”, gestora cultural y bailarina bogotana, e Iván Samudio, periodista y podcaster, director de Anti*Cast y 4LT3R, el único programa radial en FM dedicado al ska, punk y hardcore en la ciudad.

Con ello, el festival refuerza su vínculo con la escena local y con los procesos independientes que han sostenido el movimiento ska en Bogotá.

Más que música: feria, estampatón y arte en vivo

Concierskazo Fest 2026 no se limita al escenario principal. La programación incluirá:

Feria de emprendimientos en alianza con Memorias Colombia, fundación de excombatientes de La Candelaria.

en alianza con Memorias Colombia, fundación de excombatientes de La Candelaria. Estampatón : el público podrá llevar su camiseta y estamparla por $10.000 COP.

: el público podrá llevar su camiseta y estamparla por $10.000 COP. Intervención de pintura en vivo y graffiti a cargo de Mat Creativo (SIC).

Esta integración fortalece el cruce entre música, memoria histórica, economía cultural y artes visuales, ampliando el alcance del festival como plataforma de circulación artística.

Meet & Greet y show acústico previo

El sábado 28 de febrero se realizará un Meet & Greet en Fatima Hostels, reconocido hostal de La Candelaria. Allí, los asistentes podrán tomarse fotos con los artistas invitados y disfrutar de un pequeño show acústico de Triciclo Circus Band.

Este espacio busca fortalecer el vínculo entre público y músicos antes de la gran jornada del domingo.

Lanzamientos exclusivos en La Media Torta

Uno de los momentos centrales del festival será el lanzamiento oficial del videoclip “Sweet Loretta” por parte de El Punto Ska.

La agrupación llegará al evento tras el estreno de su nuevo sencillo “Babylon”, presentado en el marco de las Ska Punkie Reggae Parties en colaboración con Desorden Social Rap, en una versión rap que reafirma su espíritu experimental y colaborativo.