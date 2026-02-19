Kapanga y Milo J: una alianza que une generaciones en “No me sueltes”

La banda argentina Kapanga continúa la celebración de su aniversario número 30 con un lanzamiento especial: “No me sueltes” en vivo junto a Milo J. La nueva versión, grabada durante el histórico show en el Estadio Obras, ya está disponible en todas las plataformas digitales y se posiciona como uno de los momentos más emotivos de esta etapa conmemorativa.

La colaboración no solo revive uno de los clásicos más queridos del repertorio de Kapanga, sino que también logra tender un puente entre generaciones, fusionando la energía festiva del ska rock con la sensibilidad contemporánea de Milo J.

“No me sueltes”: un clásico que renace en vivo

“No me sueltes” es una de esas canciones que consolidaron el vínculo eterno entre Kapanga y su público. Con versos como “Y vamos a ver si es fuerte este amor, por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos”, el tema se ha convertido en un himno de resistencia emocional y celebración colectiva.

La versión en vivo, grabada durante el show aniversario en Obras el pasado 5 de diciembre de 2025, captura la intensidad de ese momento irrepetible. Según explicó Maikel, guitarrista de la banda:

“La participación de Milo J es una hermosa sorpresa que nos regaló la música. Grabamos y produjimos el tema en estudio, juntos, después Milo vino a cantar en nuestro 30 aniversario en el Estadio Obras. Milo sintió (al igual que nosotros) esa energía y propuso editar la canción inmediatamente en vivo, para compartir ese sentimiento”.

El resultado es una interpretación que transmite autenticidad, complicidad artística y el poder de la música en directo.

Kapanga 30 años: colaboraciones y nuevo álbum en camino

El lanzamiento forma parte de una serie de colaboraciones especiales que integrarán el próximo álbum de Kapanga. En el marco de sus tres décadas de trayectoria, la banda ya presentó nuevas versiones de varios de sus clásicos:

“El Mono Relojero” junto a Damas Gratis

“La Crudita” con Los Caligaris y Los Estrambóticos

y “Desearía” junto a Bándalos Chinos

Con la incorporación de Milo J, Kapanga refuerza su capacidad de reinventarse sin perder identidad, apostando por colaboraciones que amplían su universo musical y conectan con nuevas audiencias.

Próximas fechas de Kapanga 2026

La celebración continúa con una agenda internacional que confirma la vigencia del grupo en América Latina y Europa.

Fechas confirmadas:

7 de febrero – Fiesta de la Confluencia, Neuquén

14 de febrero – Carnaval de Los Tekis, Jujuy

15 de febrero – Cosquín Rock, Córdoba

13 de marzo – Teatro Ópera, La Plata

21 de marzo – Cosquín Rock Uruguay

26 de marzo – CDMX

27 de marzo – Guadalajara, México

28 de marzo – Monterrey, México

Mayo: gira por Europa

Málaga, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao y Alicante.