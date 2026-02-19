Cultura Solidaria: más de 10 artistas se unen en concierto para ayudar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

Cultura Solidaria reunirá a más de 10 artistas nacionales e internacionales el próximo 22 de febrero en Bogotá con un objetivo claro: convertir la música en ayuda concreta para miles de familias afectadas por la temporada de lluvias en Colombia.

El concierto se realizará en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes – Delia Zapata Olivella y destinará el 100 % de lo recaudado a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente en territorio acciones de asistencia humanitaria.

La temporada de lluvias ha dejado una situación crítica en varias regiones del país. Según cifras oficiales, más de 69.000 familias en al menos 16 departamentos han resultado afectadas por inundaciones y emergencias asociadas al invierno.

Uno de los territorios más golpeados es Córdoba, donde cerca del 80 % de sus municipios han sufrido afectaciones. Se estima que alrededor de 150.000 personas han perdido bienes y cultivos, y más de 11.200 hectáreas han quedado bajo el agua.

En la región de Urabá, al menos 7.000 familias también han sido damnificadas por las intensas precipitaciones.

Ante este panorama, el sector cultural colombiano decidió movilizarse. “En Colombia, cuando más duele, la cultura se levanta como fuerza solidaria. Este domingo, artistas de todo el país estarán en el escenario con una convicción: ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”, afirmó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona.

Artistas confirmados en Cultura Solidaria

El evento contará con la participación de reconocidos artistas como:

Cabas

César Mora

Ilona

Delfina Dib

Gabriela Ponce

Lucio Feuillet

María Fuell

Nicolai Fella

Yoky Barrios

El Barragán

1280 Almas

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

La jornada también cuenta con aliados estratégicos como Cine Colombia, Caracol Televisión, RTVC, Tuboleta, el Teatro R101, el Teatro Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El concierto será transmitido por Señal Colombia y RTVC para que personas en cualquier región del país o del mundo puedan sumarse a la causa.

¿En qué se invertirán los recursos?

La totalidad de los fondos será ejecutada directamente por la Cruz Roja Colombiana en acciones de:

Asistencia humanitaria inmediata

Agua y saneamiento

Atención en salud

Albergue temporal

Recuperación de medios de vida

Cada entrada, cada aporte y cada gesto buscan transformar la solidaridad en soluciones concretas para miles de familias que hoy enfrentan la emergencia invernal en Urabá, Córdoba y otras regiones del país.