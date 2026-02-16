Minculturas lanza el SINAC: así funcionará el nuevo Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales en 2026

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó oficialmente el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC), una plataforma que reunirá en un solo lugar toda la oferta de estímulos e incentivos del sector cultural en Colombia.

Con una inversión superior a $175.000 millones para 2026, el nuevo sistema busca democratizar el acceso a los recursos, fortalecer capacidades en los territorios y dignificar la labor de artistas, gestores y cultores del país.

¿Qué es el SINAC y cómo funcionará?

El SINAC es un mecanismo institucional que articula la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias públicas del sector cultural. A través de una plataforma tecnológica unificada, el Ministerio centraliza:

Becas

Premios

Reconocimientos

Pasantías

Residencias artísticas

Incentivos y apoyos culturales

El objetivo es garantizar una participación equitativa y un acceso democrático y transparente a los recursos de fomento cultural.

De acuerdo con la ministra Yannai Kadamani, el sistema estará integrado en 2026 por cuatro portafolios y una convocatoria, reafirmando el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad del ecosistema cultural colombiano.

¿Quiénes pueden postularse al SINAC?

Los estímulos del SINAC están dirigidos a:

Personas naturales y jurídicas

Colectivos y organizaciones culturales

Comunidades indígenas

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Pueblo Rrom

Comunidades campesinas

Sectores LGBTIQ+

Personas con discapacidad

Víctimas del conflicto armado

Diáspora colombiana

El sistema busca ampliar el acceso a poblaciones históricamente excluidas y fortalecer la diversidad cultural en todo el territorio nacional.

Nuevo Portafolio para la Dinamización de Espacios Culturales abre inscripciones

El lanzamiento del SINAC inicia con la apertura del Portafolio para la Dinamización de Espacios Culturales, que abrió inscripciones el 12 de febrero de 2026.

Este portafolio tiene como propósito activar y fortalecer la programación y el uso comunitario de:

Bibliotecas

Museos

Casas de cultura

Teatros

Malocas

Otros espacios culturales

La apuesta es reconocer estos lugares como espacios vivos de encuentro y circulación cultural en los territorios.

Calendario de convocatorias SINAC 2026

El cronograma anunciado por el Ministerio es el siguiente:

19 de febrero: Apertura del Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo

Apertura del Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo 26 de febrero: Apertura del Portafolio Nacional de Estímulos

Apertura del Portafolio Nacional de Estímulos Mayo: Convocatoria Jóvenes por el Cambio

Convocatoria Jóvenes por el Cambio Segundo semestre: Programa Nacional de Concertación Cultural

Este calendario permite a artistas y organizaciones planear sus postulaciones con mayor anticipación.

Acompañamiento para formular proyectos culturales

Uno de los componentes innovadores del SINAC es la incorporación de herramientas pedagógicas como “El Telar”, una ruta de acompañamiento diseñada para apoyar la formulación, gestión y ejecución de proyectos culturales.

Esta herramienta está especialmente pensada para quienes han enfrentado mayores barreras de acceso a convocatorias públicas y estará disponible directamente en la plataforma digital del sistema.

Según Liliana Camargo, coordinadora del Grupo de Convocatorias y Estímulos, el SINAC deja atrás la fragmentación de la oferta cultural:

“La oferta cultural deja de estar fragmentada porque el sistema escucha, conecta y evoluciona con el sector. Más oportunidades en un mismo lugar”.

Más oportunidades culturales en un solo lugar

Con el lanzamiento del SINAC, el Ministerio de las Culturas apuesta por modernizar y simplificar el acceso a recursos públicos, centralizando en una única plataforma toda la información y los procesos de inscripción.

La invitación es clara: artistas, gestores, colectivos y organizaciones culturales pueden consultar las convocatorias y postular sus proyectos a través de la plataforma oficial del sistema.

El 2026 se perfila como un año clave para el fortalecimiento del sector cultural colombiano, con una estrategia que combina inversión, tecnología y acompañamiento pedagógico para ampliar el acceso y dinamizar los territorios.