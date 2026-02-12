Más que un festival: CORE llega a Medellín como una experiencia inmersiva

Bajo el sello de Tomorrowland, Medellín se prepara para vibrar con una de las experiencias más trascendentales de la escena electrónica global. La cuenta regresiva ya está en marcha y, en cuestión de días, la capital antioqueña volverá a convertirse en el epicentro de un ritual sonoro que va mucho más allá de un festival tradicional.

Durante dos noches, el 20 y 21 de febrero, el Parque Norte se transformará en un universo sensorial con la llegada de Tomorrowland presents CORE, un concepto que ha conquistado escenarios internacionales por su propuesta artística, conceptual y emocional. CORE no se limita a los beats: es una experiencia inmersiva donde la música electrónica se vive como un viaje profundo, colectivo y transformador.

Una experiencia que trasciende la música electrónica

CORE se ha consolidado como uno de los formatos más respetados dentro de la escena electrónica mundial. Su esencia está en la conexión entre música, naturaleza, arquitectura y energía humana, creando un entorno envolvente que invita a desconectarse del mundo exterior para reconectar desde lo más íntimo.

Cada edición es única. La curaduría artística, la puesta en escena y el diseño sonoro convierten cada presentación en un momento irrepetible, donde el sonido no solo se escucha, sino que se siente y se comparte. Por eso, quienes asisten a CORE no hablan de un concierto, sino de una vivencia que permanece mucho después de que se apagan los últimos beats.

Medellín, epicentro global del universo CORE

La llegada de CORE a Medellín reafirma el lugar de Colombia dentro del mapa global de la música electrónica. Esta edición consolida el compromiso de Tomorrowland con el país y con su escena cultural, proyectando a la ciudad como un destino clave para eventos de talla mundial y abriendo la puerta a futuras ediciones que seguirán elevando la experiencia.

A pocas semanas de su realización, el mensaje es claro: CORE es para quienes entienden la música electrónica como un lenguaje emocional, para quienes buscan algo más que un festival y para quienes quieren ser parte de un viaje que no se explica, solo se vive.

Line-up por días de CORE Medellín

Viernes, 20 de febrero

ALYCIA BEZGO • ARTBAT • BENWAL • CUROL • DOM DOLLA • FKA.M4A • INTERPLANETARY CRIMINAL • NIEBLA • OSCAR & THE WOLF • PATRICK MASON • VTSS

Sábado, 21 de febrero

999999999 • CAMI VASQUEZ • DINO LENNY • EMILIJA • INDIRA PAGANOTTO • JORIS VOORN B2B YOTTO • JULYA KARMA • KOBOSIL • MIND AGAINST • NOVAH • PRADA2000 • SUSOBRINO