Una noche para la historia: My Chemical Romance y su esperado encuentro con Colombia

El regreso de My Chemical Romance a los escenarios latinoamericanos tuvo una parada inolvidable en Bogotá. La capital vivió una jornada histórica con el primer concierto de la banda en Colombia, realizado en Vive Claro Distrito Cultural. Más de 30.000 asistentes colmaron el espacio y confirmaron el lugar de la ciudad dentro del circuito de las grandes giras internacionales.

The Hives encendió la noche con un show explosivo

La velada arrancó con la potencia escénica de The Hives, banda invitada encargada de calentar motores. Con un set directo y sin concesiones, temas como “Hate to Say I Told You So” y “Tick Tick Boom” pusieron a saltar al público desde el primer minuto, marcando el tono de una noche dominada por guitarras, energía y euforia colectiva.

Un debut largamente esperado en Colombia

Pasadas las 8:00 p. m., el momento más esperado se hizo realidad: My Chemical Romance apareció en escena y desató una ovación ensordecedora. Durante más de dos horas, la banda ofreció un recorrido emocional por su discografía, conectando de forma profunda con un público que esperó años por este encuentro. Himnos generacionales como “Welcome to the Black Parade”, “Helena” y “I’m Not Okay (I Promise)” convirtieron el show en una experiencia catártica destinada a quedar en la memoria del rock en Colombia.

El concierto, coproducido por Páramo Presenta y Move, ya es señalado como uno de los espectáculos más importantes de 2026, tanto por su impacto cultural como por su impecable ejecución técnica.

Gestión responsable y visión de ciudad

Más allá del espectáculo, Vive Claro operó el evento bajo un modelo integral de gestión, que incluyó planes de manejo de ruido, medidas de mitigación sonora en articulación con instituciones del entorno, manejo responsable de residuos y protocolos eficientes de ingreso y salida. Estas acciones permitieron proteger tanto a los asistentes como a la comunidad vecina, reforzando la convivencia entre entretenimiento y ciudad.



