Grandes giras internacionales y artistas nacionales impulsan la cartelera cultural de Bogotá en 2026

La banda uruguaya, Cuarteto de Nos, durante su presentación en el Movistar Arena de Bogotá el 18 de mayo de 2024.

El Movistar Arena Bogotá presentó su programación oficial para el primer semestre de 2026, una agenda ambiciosa que confirma su papel como uno de los escenarios más relevantes de la industria del entretenimiento en vivo en América Latina. Para este año, el recinto proyecta más de 170 eventos, entre 120 espectáculos públicos y 50 privados, consolidando a la capital colombiana como una parada estratégica dentro de los grandes circuitos de giras internacionales.

Más de 50 shows ya anunciados y a la venta

De la programación total prevista para 2026, 54 espectáculos ya han sido anunciados y se encuentran disponibles para el público, con una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales de alto impacto como Bryan Adams, Megadeth, Morat, Ricardo Arjona, Rosalía, Pablo Alborán, Juliana, Galy Galiano, José Carreras y Natalia Jiménez, entre otros.La expectativa es recibir a más de un millón de asistentes a lo largo del año, reafirmando al escenario como el “Corazón de Bogotá” para los grandes eventos culturales y musicales.

Una programación diversa que responde a todos los públicos

El balance de 2025 evidencia la diversidad que caracteriza al Movistar Arena. Durante el año anterior, la programación estuvo liderada por los sonidos urbanos (22 %), seguida del pop (17 %), los espectáculos familiares (15 %), la música popular (17 %), el rock (7 %), la electrónica (4 %) y un 18 % correspondiente a otros géneros. Esta mezcla confirma el carácter multipropósito del recinto y su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones y gustos musicales.

Impacto económico, empleo y sostenibilidad

Más allá de la música y el entretenimiento, el Movistar Arena mantiene como objetivo para 2026 seguir fortaleciendo el impacto positivo de la industria cultural en frentes clave como la empleabilidad, la inclusión y la sostenibilidad. Actualmente, el escenario genera más de 100.000 turnos de trabajo al año, una dinámica que busca consolidarse y crecer de manera sostenida.

“Esta nueva cartelera refleja la madurez que ha alcanzado la arena y la confianza que hoy depositan en nosotros artistas, marcas, promotores y fans. Venimos de un 2025 de resultados históricos y entramos a 2026 con una programación sólida y diversa, pensada para seguir posicionando a Bogotá como una parada clave en las giras internacionales”, afirmó Luigi Quintero, gerente general del Movistar Arena Bogotá.

Cifras récord y reconocimiento internacional

Durante 2025, el Movistar Arena fue sede del 80 % de los espectáculos de gran formato (entre 4.000 y 20.000 asistentes) realizados en Bogotá, alcanzando más de 900.000 asistentes en 168 eventos públicos y privados. Este desempeño también se reflejó en el ámbito internacional: el recinto fue reconocido por Pollstar como el número uno del mundo en su categoría de capacidad (10.000 a 15.000 personas) en el ranking mensual de diciembre de 2025, y como el segundo mejor de Suramérica en el ranking anual. Se trata del tercer año consecutivo en el que el escenario recibe distinciones de esta firma especializada.

Dónde consultar la programación completa

La cartelera oficial con fechas, artistas y boletería está disponible en la página web del Movistar Arena, donde se actualiza de manera permanente la agenda de conciertos y eventos para el primer semestre y el resto de 2026.