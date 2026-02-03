“Pensando en ti”: El Kanka presenta el tercer single previo al estreno de La Calma

El cantautor malagueño El Kanka continúa desvelando las piezas de su próximo trabajo discográfico con el lanzamiento de “Pensando en ti”, el tercer y último adelanto antes de la salida oficial de su séptimo álbum de estudio, La Calma, que llegará el 6 de febrero. Tras los singles “La Calma” y “La Apuesta”, esta nueva canción confirma el tono íntimo y emocional que atravesará el disco, uno de los más esperados de su carrera reciente.

“Pensando en ti” destaca por su mezcla de romanticismo clásico y sensibilidad pop. El propio artista ha explicado que su compañero El Manin definió la canción como un “brit-bolero”, una etiqueta que resume bien su espíritu híbrido: un bolero “echado pa’lante”, con cierto pulso cercano al ska y una introducción que remite al pop británico de The Beatles. La canción nació en un contexto muy concreto y personal: un 1 de febrero, mientras El Kanka se encontraba enfermo de covid y extrañaba a su pareja. Ese origen íntimo se refleja en una letra cargada de cotidianeidad, nostalgia y honestidad emocional.

Este nuevo single funciona como una pieza clave dentro de La Calma, un álbum que marcará el séptimo capítulo discográfico del artista y que ya cuenta con preventa disponible a través del sello Altafonte. Todo apunta a un trabajo donde la introspección, el amor cotidiano y la serenidad emocional toman protagonismo, sin perder el ingenio lírico y la cercanía que han convertido a El Kanka en una de las voces más queridas del panorama independiente español.

En paralelo al lanzamiento del disco, El Kanka ha anunciado una amplia gira de presentación que recorrerá buena parte de España y se extenderá hasta 2027. El tour arrancará el 6 de marzo de 2026 en Sevilla, en el Cartuja Center dentro del Festival Insólito, y pasará por ciudades como Barcelona, Girona, Santander, Alicante, Granada, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Málaga, Conil de la Frontera, Gijón, Pamplona, Bilbao, Logroño y Cáceres. Uno de los hitos más destacados será la residencia de seis fechas consecutivas en el Teatro Cervantes de Málaga durante el mes de junio de 2026.

El cierre definitivo de la gira llegará en noviembre de 2027, con el concierto más grande al que se ha enfrentado hasta ahora El Kanka: el Movistar Arena de Madrid, consolidando así una de las etapas más ambiciosas de su trayectoria. Las entradas para todas las fechas ya se encuentran disponibles en la web oficial del artista.

La letra de “Pensando en ti” refuerza el sello personal del compositor, transformando escenas simples —el clima, el paso de las horas, la ausencia— en poesía emocional directa. Frases que hablan de ponerle nombre al día o de extrañar “de una forma tan ridícula” construyen un relato cercano y reconocible, que conecta con el oyente desde la honestidad más cotidiana.

Con este lanzamiento, El Kanka no solo completa la antesala de La Calma, sino que reafirma su papel como cronista sensible de las emociones comunes, capaz de convertir lo simple en canción y de preparar el terreno para un disco que promete ser uno de los más personales y celebrados de su carrera.