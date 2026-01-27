Un tranvía llamado deseo llega a Colombia con funciones únicas en cine

Colombia se prepara para recibir uno de los montajes teatrales más impactantes de la escena internacional. Un tranvía llamado deseo, dirigida por el reconocido director británico Benedict Andrews, llega al país como parte de la temporada 2026 del National Theatre Live, con funciones exclusivas en ocho ciudades y distribución de Cine Colombia.

La obra, considerada una de las producciones más exitosas del Young Vic Theatre de Londres, ha conmovido a más de 1,2 millones de espectadores en todo el mundo y ahora podrá disfrutarse en salas seleccionadas del país, con la más alta definición y subtítulos en español.

Fechas y ciudades donde se presentará Un tranvía llamado deseo en Colombia

Las funciones se realizarán únicamente en dos fechas:

Sábado 31 de enero de 2026

Domingo 1 de febrero de 2026

Estará disponible en salas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín, como parte de la programación de contenido alternativo de Cine Colombia.

Las boletas ya están disponibles en las taquillas de los teatros programados y en www.cinecolombia.com.

Un elenco de primer nivel encabezado por Gillian Anderson

El montaje cuenta con un reparto estelar liderado por:

Gillian Anderson ( Sex Education , Expedientes X ), ganadora del Premio London Evening Standard Theatre a Mejor Actriz

( , ), ganadora del Vanessa Kirby ( The Crown , Fragmentos de una mujer )

( , ) Ben Foster (Lone Survivor, Sin rastro)

La crítica británica ha sido contundente con esta producción:

“Un verdadero nocaut. Intensa, emotiva y profundamente inquietante” — The Telegraph“Magnífica. Un viaje al corazón de las tinieblas” — Sunday Telegraph“El enfrentamiento entre Foster y Anderson es realmente digno de contemplar” — Time Out

De qué trata Un tranvía llamado deseo

La historia sigue a Blanche DuBois, una mujer sureña que se aferra desesperadamente a los restos de un pasado aristocrático marcado por la decadencia. Tras una serie de circunstancias adversas, se traslada a Nueva Orleans para vivir con su hermana Stella y su cuñado Stanley, un hombre violento, dominante y profundamente hostil.

La convivencia desencadena un conflicto emocional intenso, en el que el frágil equilibrio psicológico de Blanche se desmorona, revelando secretos, tensiones familiares y una lucha constante entre ilusión y realidad.

Una puesta en escena contemporánea e inquietante

Lejos de la tradicional Nueva Orleans de los años 40, la versión de Benedict Andrews reinterpreta el clásico desde una estética moderna e incómoda. Inspirado en la frase icónica de Blanche —“No quiero realismo, quiero magia”—, el montaje se sitúa en una frontera difusa entre lo real y lo mítico.

La escenografía, diseñada por Magda Willi e influenciada por la obra del pintor Francis Bacon, presenta un apartamento burgués, estrecho y giratorio, que convierte al espectador en testigo directo del colapso emocional de la protagonista. Todo se potencia con una banda sonora de fuertes influencias rock, inspirada en Jimi Hendrix y Chris Isaak.

Una experiencia teatral imperdible en cine

Un tranvía llamado deseo fue filmada en vivo durante su temporada original en Londres en 2014, con boletería completamente agotada, y se convirtió en la obra más taquillera en la historia del Young Vic Theatre.

Esta proyección hace parte de las tres grandes producciones del National Theatre Live que abrirán la cartelera alternativa de Cine Colombia en 2026. También se presentarán: