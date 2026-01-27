Sonoras Mil presenta ‘Sauco di Mama’, una fusión de merengue caribeño y electrónica ochentera

Sonoras Mil presenta “Sauco di Mama”, su nuevo sencillo en colaboración con la cantante y actriz colombiana Adelaida Buscató, una pieza que expande el universo sonoro de la banda a través de una fusión audaz entre merengue caribeño, electrónica ochentera y paisajes sonoros con resonancias del Medio Oriente. El lanzamiento estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 30 de enero de 2026.

Un cruce sonoro entre lo ancestral y lo futurista

“Sauco di Mama” propone un viaje rítmico donde el pulso del Caribe se encuentra con sintetizadores de estética retro, líneas electrónicas hipnóticas y texturas sintéticas que evocan imaginarios orientales. La canción se construye como una celebración del mestizaje cultural, el movimiento y la transformación, elementos que definen la identidad experimental y transfronteriza de Sonoras Mil.

Musicalmente, el sencillo combina la energía festiva del merengue con una base electrónica marcada por influencias de los años 80, creando un sonido ritual, bailable y futurista que dialoga con las músicas del mundo desde una mirada contemporánea.

La voz de Adelaida Buscató: teatralidad y fuerza expresiva

La colaboración con Adelaida Buscató aporta una dimensión expresiva y teatral que potencia el carácter performático de la canción. Su voz se integra como un elemento narrativo que oscila entre lo ceremonial y lo celebratorio, reforzando el diálogo entre tradición y modernidad que atraviesa toda la propuesta.

El encuentro artístico entre Sonoras Mil y Buscató surge del cruce entre la exploración sonora de la banda y la versatilidad interpretativa de la cantante, dando como resultado una obra que transita con naturalidad entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Este lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa internacional para Sonoras Mil. En marzo de 2026, la banda realizará una gira por Francia, en el marco del Babel Music XP en Marsella, uno de los encuentros más importantes de la industria musical global y de las músicas del mundo.

La participación en el showcase de Babel Music XP consolida la proyección internacional del proyecto y posiciona a Sonoras Mil dentro del circuito global de propuestas híbridas, experimentales y contemporáneas.

Sauco di Mama

Identidad visual y propuesta artística integral

La portada de “Sauco di Mama” fue realizada por el diseñador gráfico Alejandro Salamanca, reforzando la identidad visual del lanzamiento y su vínculo con la exploración estética que caracteriza al proyecto.

Con este nuevo sencillo, Sonoras Mil continúa construyendo un lenguaje propio que cruza tradición, electrónica y performance, reafirmando su lugar como una de las propuestas más singulares de la escena latinoamericana actual.