Bogotá tiene uno de los cinco mejores venues de América Latina

El estadio Vive Claro se consolida como uno de los nuevos referentes de la industria del entretenimiento en vivo en la región. A tan solo seis meses de su apertura, el venue fue incluido por Pollstar —uno de los principales medios y rankings especializados en música y espectáculos a nivel mundial— en el Top 5 de estadios de Suramérica, de acuerdo con el volumen de boletas vendidas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

Este reconocimiento posiciona al venue como una de las infraestructuras culturales más relevantes del continente, marcando un hito para Bogotá y para Colombia dentro del circuito global de conciertos y grandes producciones.

Más de 290 mil boletas vendidas en solo seis eventos

Según el informe publicado por Pollstar, Vive Claro logró entrar en el ranking regional con más de 290.000 entradas vendidas, una cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que el estadio abrió oficialmente en agosto y apenas ha albergado seis espectáculos durante el periodo evaluado.

Este desempeño no solo habla del interés del público, sino también de la capacidad del recinto para atraer producciones de alto nivel y conectar con audiencias masivas en tiempo récord, superando los indicadores de venues con varios años de operación.

Impacto económico: empleo, turismo y dinamización local

El reporte también destaca el impacto que ha tenido Vive Claro más allá del escenario. De acuerdo con Pollstar, los primeros seis eventos realizados en el estadio generaron aproximadamente 25.000 empleos y produjeron US$16 millones en ingresos por turismo para Bogotá.

Este tipo de resultados refuerzan el papel de los grandes recintos culturales como motores de desarrollo urbano, impulsando sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio, además de fortalecer el posicionamiento internacional de la ciudad como destino para espectáculos de talla mundial.

Un estadio multipropósito diseñado para la música en vivo

Construido por OCESA Colombia, el venue fue concebido como un espacio multipropósito con capacidad para 40.000 personas, pensado específicamente para responder a las exigencias técnicas y logísticas de los conciertos contemporáneos, bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia operativa.

Pollstar lo describe como una nueva “joya de la corona” para la capital, al integrar infraestructura de clase mundial con un enfoque centrado en la experiencia del público, la acústica, la producción y el respeto por el entorno urbano.

Ubicado en cercanías del Parque Simón Bolívar, el venue también ha avanzado en procesos de diálogo con los vecinos y la comunidad cercana. Según el especial de Pollstar, Vive Claro ha impulsado conversaciones y acciones para garantizar una convivencia responsable, especialmente en temas sensibles como la gestión del ruido y los flujos de movilidad durante los eventos.

Este enfoque busca establecer un modelo de operación sostenible en el tiempo, en el que el crecimiento del entretenimiento no esté reñido con el bienestar de quienes habitan el entorno.

Noches que ya hacen parte de la conversación global

Pollstar resaltó algunos hitos que marcaron el inicio del estadio en el mapa mundial, entre ellos el concierto de Shakira en noviembre pasado, que reunió a más de 47.000 asistentes e integró elementos culturales locales como la participación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá.