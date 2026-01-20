Bogotá rompe récords de turismo y fortalece su oferta de planes urbanos en 2026

De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, la capital cerró 2025 con cerca de 14,8 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 5,3 % frente al año anterior. Además, por primera vez, la ciudad superó la barrera de los 2 millones de turistas internacionales, un hito que refuerza su posicionamiento en el mapa turístico regional.

Este comportamiento positivo no solo refleja una recuperación sostenida del sector, sino también un cambio en las preferencias de viajeros y residentes, quienes cada vez optan más por planes urbanos, experiencias locales y espacios de entretenimiento dentro de la ciudad, especialmente durante la temporada de vacaciones de enero.

Planes en Bogotá: crece la búsqueda de alternativas locales en temporada de vacaciones

El aumento del flujo de visitantes ha impulsado la demanda de opciones de entretenimiento sin salir de Bogotá. Familias, turistas nacionales y extranjeros han encontrado en la capital una oferta diversa que combina cultura, gastronomía y recreación urbana.

Durante enero, cuando tradicionalmente muchos ciudadanos salen de viaje, miles de personas optan por quedarse en la ciudad y disfrutar de planes locales. En este contexto, los espacios recreativos urbanos se convierten en piezas clave dentro de la agenda turística y económica de Bogotá.

Uno de los escenarios que refleja este comportamiento es Salitre Mágico, parque de diversiones que ajustó su operación, respondiendo al aumento de visitantes durante la temporada alta.

El parque hace parte de la oferta de entretenimiento que complementa la agenda cultural y gastronómica de la ciudad, integrando atracciones mecánicas, zonas infantiles y espacios pensados para toda la familia. Esta diversidad lo convierte en uno de los planes urbanos más buscados durante el inicio del año.

Drakko, una de las montañas rusas más altas y rápidas de Latinoamérica

Entre las atracciones más representativas de Salitre Mágico se encuentra Drakko, una montaña rusa que ha ganado reconocimiento por estar entre las más altas y rápidas de Latinoamérica. Esta atracción se ha consolidado como un referente del turismo de entretenimiento en Bogotá, atrayendo a visitantes que buscan experiencias de alto impacto.

Según Néstor Bermúdez, gerente general de Salitre Mágico, el objetivo durante la temporada de vacaciones es ofrecer una experiencia integral:

“En esta temporada buscamos que cada visita sea una experiencia inolvidable, con atracciones para todos los gustos y niveles de emoción. Drakko, nuestra montaña rusa de alto impacto, es solo uno de los retos que ofrecemos para quienes buscan diversión intensa, mientras las familias disfrutan de un plan completo y especial en la ciudad”.

Bogotá fortalece su modelo de turismo urbano

El comportamiento del turismo en enero confirma una tendencia clara: Bogotá ya no es solo un destino de eventos culturales y gastronómicos, sino también un espacio donde los planes urbanos y recreativos forman parte esencial de la experiencia del visitante.

Este modelo fortalece el movimiento económico durante el inicio del año, dinamiza sectores como el entretenimiento, la hotelería y el comercio, y posiciona a la capital como una ciudad que ofrece alternativas para todos los públicos.

Con cifras históricas y una oferta cada vez más diversa, Bogotá inicia 2026 reafirmando su papel como un destino competitivo, vibrante y en constante transformación.