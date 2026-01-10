Grandbrothers deleitaron el Cartagena Festival de Música y de paso dieron su opinión sobre Luis Díaz

Granbrothers, agrupación conformada por el pianista, Erol Sarp y el ingeniero electrónico, Lukas Vogel, visitaron Colombia, por primera vez, para presentarse en el Cartagena Festival de Música que en 2026 celebró su vigésima edición.

En su show, pusieron a bailar a los asistentes con su mezcla de música clásica con electrónica, y hablaron con Publimetro Colombia, sobre el origen de la banda y dejaron claro que no son hermanos, aunque sí les han dicho que se parecen.

Además, aprovechamos para preguntarles por su opinión acerca de Luis Díaz, a quien conocen bien porque son seguidores del fútbol alemán.

¿Cómo surgió Grandbrothers?

Erol Sarp: “Nos conocimos en la universidad, creo que fue en 2011 cuando empezamos este proyecto. Éramos amigos en la universidad y se nos ocurrió la idea de formar una banda, simplemente queríamos hacer música.

Ahí es donde empezó todo, así que hablamos sobre qué podíamos hacer y dijimos: ‘los dos tocamos el piano, así que quizá podamos hacer algo con el piano’ y, a partir de ahí, desarrollamos todas estas cosas que todavía usamos hoy en día.

Con el paso del tiempo hemos pensado cómo podemos evolucionar porque no queríamos tener el mismo sonido una y otra vez, es importante renovar, con nuevos discos o álbumes, queríamos algo nuevo.

No es un proyecto súper grande, no hay una orquesta con o un cantante, pero para nosotros lo más importante es mantener la inspiración y la motivación para seguir haciendo música. Y solo podemos conseguirlo descubriendo cosas nuevas y probando cosas nuevas. Por ejemplo, en este último álbum fue la primera vez que utilizamos sintetizadores, algo que no habíamos hecho antes. Ahora tendremos que pensar qué hacemos en el próximo.

Esto es lo que mantiene vivo este proyecto, el hecho de crear siempre cosas nuevas, lo que nos hace disfrutar y seguir adelante. Y luego, lo más genial, es que podemos tocar en conciertos. Estamos en un momento en el que hemos tocado por todo el mundo. Hace un mes tocamos en Tailandia, y ahora estamos aquí, al otro lado del mundo, y esto es lo mejor, lo más genial que nos puede pasar.

Así que ir a sitios, ver el mundo y también llevar nuestra música a la gente, es lo máximo".

¿Cómo se sienten de tocar por primera vez en el Cartagena Festival de Música?

Erol Sarp: “Muy nerviosos porque es la primera vez que llevamos nuestra música tan lejos. Ni siquiera habíamos estado en Latinoamérica, así que es algo muy, muy importante para nosotros.

Tocamos diferentes géneros y la música clásica es una parte de eso. Estamos muy contentos de poder tocar en este tipo de festivales, pero también disfrutamos tocando en festivales de música electrónica".

¿Qué características han hecho que Grandbrothers sea un grupo tan exitoso?

Lukas Vogel: “Somos personas muy diferentes y eso hace que el proyecto sea interesante, porque no tenemos las mismas habilidades, pero trabajamos muy bien juntos. Las cosas que a él le gustan, a mí no, y viceversa. Por ejemplo, él es mucho más intuitivo y le gusta trabajar de forma espontánea”.

A veces soy más de construir cosas en mi cabeza. Él toca mucho mejor el piano, así que yo tengo computadores".

¿Cómo los recibió Colombia?

Lukas Vogel: “Estamos muy contentos de estar en Colombia por primera vez. Lo primero que nos llamó la atención fue la calidez. Venimos del invierno, creo que cuando salimos hacía unos 15 grados bajo cero... Con la humedad y el calor que hace aquí nos sentimos muy bienvenidos y, sin duda, vamos a disfrutar mucho de Colombia”.

¿Qué piensan acerca de Luis Díaz?

Erol Sarp: “Es muy buen jugador y es muy talentoso, pero creo que está jugando para el equipo equivocado, me gustaría verlo jugar en Borussia Dortmund” (risas).