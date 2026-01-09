Elisabeth Brauss no ocultó su alegría por debutar en el Cartagena Festival de Música: “Estoy muy emocionada”

Una de las invitadas de lujo que tuvo la vigésima edición del Cartagena Festival de Música fue Elisabeth Brauss, pianista alemana experta, quien no ocultó su emoción por visitar Colombia por primera vez gracias a la música.

En Publimetro Colombia tuvimos la oportunidad de hablar con Elisabeth previo a sus tres presentaciones.

¿Cómo te recibió Colombia?

Elisabeth: “Es mi primera vez aquí y estoy muy emocionada por conocer a la gente de aquí y ver esta maravillosa ciudad (Cartagena). Anoche ya tuve la oportunidad de dar un pequeño paseo por las calles y fue estupendo ver a tantas personas en las calles, música por todas partes. Y, por supuesto, la comida es fantástica. Realmente estoy muy feliz”.

¿Qué diferencia puede haber entre el público alemán y el colombiano?

Elisabeth: “Tengo mucha curiosidad por el público aquí en Colombia... En Alemania, la historia de la música clásica es muy fuerte y todas las personas tienen sus expectativas muy altas, por lo cual, me causa mucha intriga saber qué espera o qué desea el público colombiano y cómo se acerca a la música clásica. Estoy segura que los colombianos tienen una conexión diferente con la música clásica“.

¿Qué papel tiene la música en la vida de Elisabeth Brauss?

Elisabeth: “La música ha desempeñado un papel muy importante en mi vida desde que era niña porque mis padres son músicos profesionales, específicamente, músicos clásicos profesionales.

Entonces, desde muy temprana edad, empecé a imitar a mis padres, y como mi padre es director de orquesta, siempre tocaba el piano en casa. Cuando tenía tres o cuatro años empecé a acompañarle y a pulsar algunas teclas. Así es como empezó todo.

La música siempre ha estado presente en nuestra vida familiar y estoy muy contenta de que haya sido así“.

¿Qué piensan tus padres de tu carrera?

Elisabeth: “Creo que mis padres están muy contentos de que pueda dedicar mi vida a la música y sea feliz. Tengo tres hermanos menores y aunque a todos les gusta la música, no trabajan en la industria musical, lo cual también es estupendo”.

Ser músico, ¿siempre fue tu sueño?

Elisabeth: “Sí, siempre fue mi sueño. Para mí, la música es toda mi vida y siempre ha sido así.

Me sentiría muy feliz y agradecida si pudiera dedicar mi vida a la música para siempre, pero todos sabemos que no se puede planificar algo así, porque mi cuerpo tiene que funcionar y mi mente tiene que trabajar de una determinada manera. No debería romperme la mano, por ejemplo. De lo contrario, probablemente no podría volver a tocar el piano.

Así que solo miro hacia el futuro sabiendo que siempre seré músico y que siempre pasaré mi vida con la música, sea cual sea la forma que adopte".