Batambora, el proyecto en Cartagena que alza su voz de protesta a través de la música

Publimetro Colombia viajó a la ‘ciudad amurallada’ para vivir en primera plana la vigésima edición del Cartagena Festival de Música, donde nos pudimos deleitar con las impolutas presentaciones de los diferentes artistas de todo el mundo.

Pero, estando en Cartagena, aprovechamos para pegarnos ‘una escapadita’ gracias a Fontur y al Ministerio de Comercio, para conocer un lindo proyecto llamado Batambora ubicado en La Boquilla.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Yoel Londoño, quien es líder en Batambora y con Deivis Ortega, quien es experto en percusión. Ellos nos explicaron a fondo el propósito de este grupo.

¿Qué es el grupo Batambora?

Yoel Londoño: “Hace 17 años empezamos un proyecto que se llama Tambores de Cabildo, que nació con la necesidad de recuperar las manifestaciones culturales que se estaban perdiendo. De esta manera, nació un primer eje que se llama herencia africana, que trabaja música, danza, astronomía y saberes ancestrales.

Luego nos dimos cuenta de que podíamos impactar de una manera positiva a los niños también y nació incidencia política. Aquí les enseñamos al valor de la tierra, de mantenerse en el territorio, además de la disciplina y los valores que se aprenden a través de los tambores.

Y un último eje, que es inclusión y diversidad. Queríamos darle cabida a todos, todas y todes porque hay mucho machismo en la comunidad y no le permitían mucho a las mujeres manifestarse con los tambores. Hoy en día tenemos más de 130 participantes y más de la mitad son niñas.

Pero hubo un momento que tuvimos la necesidad de generar recursos para sostener un proyecto que no le cobra a los niños. Fue entonces cuando surgió Batambora, una experiencia cultural para el turismo que nos permite generar ingresos para la sostenibilidad".

La música como protesta:

Yoel Londoño: “Nosotros utilizamos ese tambor como herramienta transformadora. El niño que escucha el tambor viene por el sonido del tambor y de ahí nosotros empezamos a guiarlo.

Las letras de las canciones impactan, no cantamos por cantar, cantamos cosas que lleguen a las personas, donde narramos nuestras vivencias y nuestras problemáticas, por eso nos consideramos un proyecto político, porque a través de la música hacemos política".

Los problemas de la comunidad:

Yoel Londoño: “El tema de la gentrificación y del desarrollo. Aquí hay una profesora que se llama Yadira Gómez, compuso una canción que se llama la titulación Ella narra un poco toda la problemática y su coro dice ‘Yo no me voy, aquí me quedo, a cuidar gallinas, marranos y terneros. Nosotros creemos que es nuestro hábitat natural porque fuera de este territorio no vamos a vivir de esta manera”.

Deivis Ortega: “Nos quieren desplazar porque es una comunidad muy apetecida porque está frente al Mar Caribe, alrededor de la ciénaga Virgen, un contexto muy cultural, étnico y ecológico, entonces es un espacio muy apetecido por los grandes accionistas del país.

La más reciente es lo que pasó con el tema del desarrollo, con las vías, fue hecha desde la ciénaga. Tuvo un impacto negativo porque mató muchos peces, la ciénaga se está secando, hay dificultad con la fuente de trabajo con los pescadores, entonces hemos quedado aislados de la ciudad porque para llegar a esta comunidad hay que hacer un desplazamiento de 7 kilómetros hacia el norte, entonces sentimos que la comunidad se asfixia al no tener un ingreso o un trabajo digno de la cultura".

¿Cómo cultivan el amor por la música a las generaciones?

Deivis Ortega: “Nuestros ancestros y nuestras familias han sido pertenecientes a la música. Sentimos un amor y dedicación, una herencia que nos dejaron, somos los primeros en seguir ese legado para que no se muera la cultura porque la música de nosotros se está debilitando porque con el tiempo ha llegado otra música como el reggaeton o la champeta que les gusta más a los jóvenes, entonces se piensa que la música de tambores es para viejos. Lo que nosotros es irnos a la raíz”.

Finalmente, ¿Qué van a encontrar en Batambora los visitantes?

Yoel Londoño: “Aquí en la Boquilla encuentran muchas cosas: Música, danza, astronomía, paseos en Manglares, hay toures, pueden ir donde un pescador y ver cómo hace la faena. Aquí hay mucho por conocer, le hacemos la invitación a que vengan, no como invitación de parte mía, sino que ustedes vengan y la vivan”.