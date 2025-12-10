Julieta Venegas rinde homenaje a la memoria y sus raíces en “Tiempos Dorados”

La reconocida cantautora mexicana Julieta Venegas presenta “Tiempos Dorados”, el primer sencillo de lo que será su décimo álbum de estudio, sucesor de Tu Historia, disco galardonado con el Latin Grammy a Mejor Álbum en 2023. Este nuevo adelanto llega como una declaración artística que combina memoria, experimentación sonora y un regreso a las raíces que siempre han marcado su obra.

Una canción que abraza el tiempo, los recuerdos y la identidad

Tiempos Dorados es un tema que celebra “la belleza de los recuerdos y la fuerza del presente”. Con un sonido contemporáneo y matices del Norteño Mexicano, la pieza conserva la esencia melódica de Venegas mientras explora nuevos territorios emocionales y musicales.

La letra fue escrita por Julieta Venegas, El David Aguilar y Lara Artesi, construyendo una reflexión sobre los instantes que moldean nuestra vida, el paso del tiempo y la memoria afectiva. La música —compuesta por Venegas y El David Aguilar— simboliza un homenaje a los sonidos del norte de México, región que ha marcado su identidad y sensibilidad artística.

La canción invita a reconectar con la memoria y la esperanza a través de versos como:“Tú dime a qué mundos irías si todo algún día volviera a empezar”.

Julieta Venegas sobre el origen del nuevo disco

La artista destaca que “Tiempos Dorados” fue el punto de partida creativo para este nuevo proyecto:

“Cuando escribimos Tiempos Dorados, me di cuenta de que con esa canción empezaba a hacer el disco. Habla sobre la memoria, lo que ya no ha de volver, la inocencia de los primeros arrebatos, el amor, la infancia. Lo hace con fuerza más que con nostalgia. Hay que aceptar que las cosas se van y saber recordar sin dolor.”

Venegas también subraya que este regreso a sonidos norteños refleja sus raíces familiares y los paisajes que la formaron.