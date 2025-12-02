Regresa el Bazar de Chapi: un mercado local que revive las navidades de barrio

Bajo la pregunta “¿Y si volvemos a las navidades de barrio?”, el Bazar de Chapi regresa para ofrecer una celebración que mezcla lo tradicional con la innovación. Esta edición número nueve se toma el Centro de Felicidad de Chapinero (CEFE) para recrear una Navidad cercana, comunitaria y llena de magia, evocando los sabores, sonidos, luces y costumbres que han acompañado a los colombianos por generaciones.

El evento, organizado por Distrito CH, propone un espacio donde la comunidad, la sostenibilidad y el talento local se convierten en los protagonistas de dos días de encuentro y creatividad.

Un mercado local con más de 120 emprendimientos

Durante el 13 y 14 de diciembre, más de 120 marcas independientes llenarán el CEFE con propuestas en:

Gastronomía tradicional e innovadora

Moda y diseño independiente

Arte y dibujo

Joyería artesanal

Bienestar y productos conscientes

El Bazar de Chapi se ha consolidado como un referente del emprendimiento en Chapinero, impulsando compras responsables y dando visibilidad al talento emergente.

La Sala Taller: el sello del Bazar de Chapi

Uno de los espacios más esperados por los asistentes es la Sala Taller, un componente que se ha convertido en ícono del evento desde 2021.

Este espacio ofrece talleres gratuitos para aprender, crear y descubrir nuevas habilidades. Entre las actividades realizadas en ediciones anteriores se encuentran:

Catas de café

Conversatorios sobre cuidado, cultura y ciudad

Talleres de collage

Sesiones de yoga

Música y percusión

Serigrafía y dibujo

La Sala Taller es una apuesta por democratizar el conocimiento y fortalecer los lazos entre emprendedores, expertos y la comunidad.

Agenda cultural: música, tradición y experiencias interactivas

La programación del Bazar de Chapi incluye actividades para toda la familia, destacando:

Música en vivo con talentos locales

Shows artísticos y familiares

Juegos tradicionales y piñata

Rifas y activaciones interactivas

Experiencias gastronómicas

Cada edición del bazar resalta la diversidad cultural de Chapinero, reforzando la idea de que las mejores fiestas decembrinas nacen desde lo colectivo.

Una apuesta comunitaria de Distrito CH

El Bazar de Chapi forma parte de las iniciativas de Distrito CH, plataforma cultural y comunitaria que desde 2020 trabaja por fortalecer el comercio local, la vida barrial y la identidad de Chapinero. Su filosofía se basa en promover la cooperación por encima de la competencia, generando espacios que celebran lo colaborativo y lo local.

Esta edición es un encuentro con la memoria, el barrio y la alegría compartida, invitando a todos a vivir una Navidad auténtica en pleno corazón de Bogotá.