Guanajuato se fortalece en Colombia: el destino mexicano que enamora con historia, romance y gastronomía

Guanajuato, uno de los destinos más emblemáticos de México, llegó a Colombia para presentar lo mejor de su cultura, historia, romance y gastronomía. Entre el 24 y el 28 de noviembre, la gira turística recorrió Bogotá, Cali y Medellín, fortaleciendo alianzas.

Guanajuato reafirmó su presencia en el mercado colombiano con una gira de promoción turística liderada por la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato (SECTURI). El recorrido, realizado en Bogotá, Cali y Medellín, tuvo como propósito estrechar vínculos con agencias de viajes, operadores turísticos y medios de comunicación, además de impulsar nuevas oportunidades comerciales y colaboraciones con prestadores de servicios del estado mexicano.

Durante esta misión estratégica se destacó que Guanajuato es un mosaico de experiencias: historia viva, arquitectura colonial, tradiciones populares, naturaleza, romance y alta gastronomía. Sus ciudades más reconocidas —San Miguel de Allende, Guanajuato capital, León, Purísima del Rincón y Dolores Hidalgo— fueron presentadas como destinos que combinan autenticidad con modernidad, ideales para viajeros colombianos en busca de experiencias memorables.

Un destino integral para todos los viajeros

La diversidad turística de Guanajuato fue uno de los puntos más destacados de la gira. Su oferta permite atraer desde turistas culturales hasta amantes del bienestar, parejas que buscan escenarios románticos y viajeros interesados en reuniones o eventos especiales.

San Miguel de Allende, catalogado como uno de los destinos más románticos del mundo, tuvo un papel protagónico en los encuentros con wedding planners colombianos, quienes exploraron la posibilidad de crear experiencias de boda auténticas y personalizadas en escenarios mexicanos inigualables.

Trabajo conjunto que impulsa nuevas oportunidades

La presencia de prestadores de servicios turísticos guanajuatenses marcó un hito en la consolidación de alianzas entre los sectores público y privado. Esta articulación permitió generar conversaciones clave sobre negocios, capacitación y nuevas colaboraciones que fortalecen el flujo turístico entre ambos países.

Gracias a este tipo de acciones, el mercado colombiano muestra un creciente interés en explorar Guanajuato, un destino que celebra la vida, la historia y la cultura en cada uno de sus rincones.