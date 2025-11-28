FICLosCabos 2025 revela adelanto de su programa con homenajes, cine inmersivo y experiencias frente al mar

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos (FICLosCabos) 2025 llega con una propuesta que va más allá de las salas de cine y redefine la forma de vivir el séptimo arte. Bajo la narrativa #BeyondTheScreen, la decimotercera edición del festival invita a los asistentes a experimentar el cine como un viaje sensorial donde convergen la música, el arte digital, la naturaleza y las nuevas voces de la industria.

Frente al imponente Mar de Cortés, en la costa de Baja California Sur, Puerto Los Cabos se convierte en el epicentro de una programación que entrelaza el desierto con el océano, y las historias con las experiencias inmersivas.

Eugenio Caballero será homenajeado en FICLosCabos 2025

Uno de los momentos más esperados del festival será el homenaje a Eugenio Caballero, diseñador de producción ganador del Premio Oscar y colaborador de cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y J.A. Bayona.

Caballero impartirá una Masterclass exclusiva, donde compartirá su proceso creativo y su visión sobre el futuro del cine como una experiencia artística total. Ese mismo día, el homenaje continuará con una proyección al aire libre en Crania, espacio creativo de Puerto Los Cabos, bajo el cielo del desierto y frente al mar.

El cierre simbólico de esta actividad será en Casa Ballena, con un cóctel para la comunidad cinematográfica, aliados y creadores, acompañado por la música en vivo del Ganzo Collective, ensamble residente del Hotel El Ganzo.

Nuevas voces: el Panel de Cineastas Emergentes

El Panel de Cineastas Emergentes será otro de los ejes centrales de FICLosCabos 2025, reflejando la esencia del festival como un punto de encuentro entre generaciones.

El espacio será moderado por David Zonana, director y guionista mexicano reconocido por la película Heroico, aclamada internacionalmente. El panel reunirá a figuras que están redefiniendo el lenguaje del cine contemporáneo:

Adolfo Margulis , director y fotógrafo destacado por su trabajo en Spiritum (Cannes, Morelia).

, director y fotógrafo destacado por su trabajo en (Cannes, Morelia). Gerardo Coello Escalante , director mexicano que debutó en Sundance 2024 con Viaje de Negocios .

, director mexicano que debutó en con . Ximena Lamadrid, actriz y cineasta reconocida por Bardo, ¿Quién Mató a Sara? y Marea, proyecto que escribió, dirigió y produjo.

Más allá del panel, estos creadores participarán como hosts, voceros y colaboradores, generando un diálogo abierto entre la audiencia, la industria y la comunidad creativa.

Sinfonía Oceánica: cine, música y naturaleza en una experiencia multisensorial

La programación se complementa con Sinfonía Oceánica, una proyección envolvente creada por el cineasta y fotógrafo de National Geographic, Andy Mann, con música original de Garth Stevenson.

Inspirada en los cantos de las ballenas y los paisajes submarinos de Baja California Sur, esta obra invita al público a sumergirse en un viaje poético donde el sonido, la imagen y el entorno natural se fusionan en una experiencia multisensorial única.

Este enfoque posiciona al festival como un puente estratégico para proyectar a Puerto Los Cabos como un territorio donde convergen la biodiversidad, la cultura y el lujo regenerativo.

¿Cuándo y dónde será el FICLosCabos 2025?

Aunque el programa completo será revelado próximamente, el festival ya confirmó que su decimotercera edición se desarrollará en Puerto Los Cabos, Baja California Sur, consolidándose como una de las citas cinematográficas más importantes de México y Latinoamérica.

El FICLosCabos 2025 promete invitados especiales, nuevas experiencias inmersivas y actividades diseñadas para vivir el cine desde múltiples perspectivas.