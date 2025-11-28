Expoartesanías regresa a Bogotá en diciembre con más de 1.000 expositores

Del 5 al 18 de diciembre de 2025, Corferias abrirá sus puertas a una nueva edición de Expoartesanías, la feria artesanal más importante de Latinoamérica, un evento que durante 14 días reunirá a más de 1.000 expositores de todos los departamentos de Colombia y delegaciones internacionales.

Este encuentro cultural, que en su última edición recibió a más de 63.000 visitantes, se consolida como una de las vitrinas más relevantes para la promoción del talento artesanal, el fortalecimiento de las economías populares y el posicionamiento de Colombia como potencia creativa y cultural.

Expoartesanías 2025: una feria que conecta tradición, sostenibilidad e innovación

Este año, la feria reafirma su papel como epicentro de la identidad cultural colombiana, articulando tradición, sostenibilidad e innovación en diseño, con el objetivo de proyectar el oficio artesanal hacia mercados nacionales e internacionales.

Para José Rafael Vecino Oliveros, gerente general (e) de Artesanías de Colombia, Expoartesanías es mucho más que una feria:

“Es un encuentro con nuestras raíces, con los saberes ancestrales y con la diversidad que hace grande a Colombia. Cada pieza artesanal cuenta la historia de un pueblo, de una comunidad, de manos que crean con amor y responsabilidad con la naturaleza. Seguimos abriendo espacios para que nuevas voces de las economías populares encuentren aquí una vitrina de dignidad, identidad y esperanza”.

Un sector que se fortalece y se proyecta al mundo

La artesanía colombiana atraviesa uno de sus momentos más sólidos. De acuerdo con Artesanías de Colombia, entre 2022 y octubre de 2025 se han caracterizado más de 19.400 artesanos mediante procesos psicosociales y ambientales.

La Convocatoria Territorial 2025 “Artesanías, Territorio y Paz Total” ha evidenciado un crecimiento histórico en la participación del sector:

2022: 5.591 artesanos inscritos

5.591 artesanos inscritos 2023: 10.833 inscritos (94 % más que en 2022)

10.833 inscritos (94 % más que en 2022) 2024: 20.897 inscritos (274 % más que en 2022)

20.897 inscritos (274 % más que en 2022) 2025: 32.597 artesanos (483 % más que en 2022)

Este crecimiento refleja un mayor interés por preservar los oficios tradicionales y fortalecer las economías locales en los 32 departamentos del país.

Además, la artesanía colombiana ha ganado reconocimiento en escenarios internacionales de alto valor, como:

La llegada del canasto “cuatro tetas” a vitrinas de lujo global.

a vitrinas de lujo global. La participación de Arte Chelita (Nariño) en la Biennale Révélations 2025 en París, uno de los eventos más importantes del arte y el diseño contemporáneo.

En un contexto global que valora lo auténtico y lo sostenible, la artesanía colombiana se consolida como un activo cultural y económico estratégico.

¿Qué encontrará en Expoartesanías 2025?

Más que una exhibición comercial, Expoartesanías es una experiencia cultural que conecta a los visitantes con las historias, los territorios y las técnicas ancestrales detrás de cada pieza.

Entre los oficios y productos que podrá encontrar están:

Tejedurías ancestrales y cestería natural

Cerámica, talla en madera y fibras regionales

Joyería artesanal y filigrana contemporánea

Textiles y moda con identidad cultural

Cocina tradicional y saberes territoriales

Para Laura Silva, jefe de proyecto de la feria en Corferias:

“Expoartesanías es una invitación a reconocer el valor de lo que somos y de lo que nos une. Esta edición es una celebración al oficio, a la memoria y a la belleza hecha a mano”.