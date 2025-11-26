“Free Music By Mambart”: música como herramienta de transformación en cárceles y comunidades vulnerables de Bogotá

La música se sigue consolidando como un motor de cambio social en Bogotá. Con el objetivo de abrir nuevos caminos para personas en condición de vulnerabilidad y privadas de la libertad, la Fundación Mambart, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, puso en marcha el programa “Free Music By Mambart”, una iniciativa que lleva formación musical y herramientas de emprendimiento a centros penitenciarios y comunidades de la capital.

El programa ya llegó a la Cárcel El Buen Pastor, La Modelo, la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres y a la comunidad salesiana del 20 de Julio, impactando a más de 150 personas inscritas que hoy ven en el arte una nueva oportunidad de vida.

Formación musical y producción para crear nuevas oportunidades

El taller, que inició hace un mes y se extenderá hasta diciembre, cuenta con el acompañamiento de profesionales de la música y la producción, quienes están a cargo de la formación de los participantes. Durante las sesiones, los asistentes reciben capacitación en:

Fundamentos de la música

Armonía y composición

Montajes musicales básicos

Bases de producción musical

Introducción al music business

Este enfoque integral no solo fortalece las habilidades artísticas, sino que también brinda herramientas de emprendimiento cultural, permitiendo que los participantes visualicen un proyecto de vida desde la música.

Expansión del proyecto tras el éxito en Ciudad Bolívar

La llegada del programa a estos nuevos espacios se da luego de los resultados positivos obtenidos en su primera fase, desarrollada desde 2024 en la Cárcel Distrital y en la comunidad de Ciudad Bolívar. En esa etapa, el proyecto logró incentivar a decenas de jóvenes y adultos a construir alternativas de vida a través del arte, generando inclusión social y fortaleciendo la esperanza en entornos de alta vulnerabilidad.

“Desde la fundación nos sentimos muy afortunados de hacer parte del proceso de tantas personas talentosas de la ciudad. Hemos encontrado talento donde menos lo pensamos, gente que lleva la música y el arte en el corazón”, afirmaron los líderes de la Fundación Mambart.

Un programa que promueve la reintegración y la inclusión social

Más allá de la formación artística, “Free Music By Mambart” busca convertirse en un puente real hacia la reintegración social. El programa fortalece la autoestima, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo, factores clave para que los participantes puedan proyectar un futuro diferente, lejos de los entornos de riesgo.

Según los organizadores, la música no solo funciona como una forma de expresión, sino como una herramienta de sanación, disciplina y construcción de identidad.

Taller abierto en la comunidad salesiana del 20 de Julio

Uno de los pilares del programa es su enfoque comunitario. En la comunidad salesiana del 20 de julio, el taller está abierto al público y a todas las personas interesadas en descubrir en el arte una alternativa de vida.

Los únicos requisitos para participar son:

Buena disposición

Disciplina

Compromiso con el proceso formativo

De esta manera, el proyecto amplía su impacto más allá de los centros penitenciarios y se convierte en una oportunidad real para jóvenes y adultos que buscan nuevas rutas a través de la música.