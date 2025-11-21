Colombia premia a las mejores bibliotecas públicas del país: lista de ganadoras

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, junto con la Biblioteca Nacional de Colombia, anunció las bibliotecas ganadoras de la décima edición del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas ‘Daniel Samper Ortega’, un reconocimiento que exalta la excelencia, innovación y el impacto social de las bibliotecas en los territorios del país.

En esta edición, que recibió 69 postulaciones y seleccionó nueve bibliotecas finalistas, fueron premiadas tres instituciones por su trabajo en gestión bibliotecaria e innovación comunitaria, destacándose como referentes de transformación social, memoria cultural y acceso a la información en Colombia.

Bibliotecas ganadoras del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas 2025

Las bibliotecas ganadoras fueron:

Biblioteca Pública Municipal León de Greiff – Cali, Valle del Cauca

– Cali, Valle del Cauca Biblioteca Pública Municipal Eudoro Gómez – La Macarena, Meta

– La Macarena, Meta Biblioteca Pública Municipal San Juan Bosco – Mosquera, Cundinamarca

Este galardón busca visibilizar el papel de las bibliotecas como escenarios de encuentro, formación ciudadana y construcción de tejido social en municipios y zonas rurales del país.

La directora de la Biblioteca Nacional, Adriana Martínez-Villalba, aseguró que estos espacios “son capaces de construir socialmente y representan una declaración de principios sobre el tipo de sociedad que queremos ser”. Por su parte, Sandra Suescún, coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, destacó que el reconocimiento “no es solo para las ganadoras, sino para las comunidades que fortalecen día a día estos procesos”.

Línea 1: Gestión bibliotecaria

Las bibliotecas ganadoras en esta línea recibieron estímulos económicos de hasta $30 millones de pesos y pasantías internacionales en redes bibliotecarias de Barcelona (España) y Santiago de Chile.

Categoría 1: Memoria y cultura

Ganadora: Biblioteca Pública Municipal León de Greiff – Cali

Esta biblioteca se consolidó como un espacio de memoria viva en la Comuna 7 de Cali, gracias a proyectos como “Saberes, sabores y memoria del río” y “Agua e’ lulo”, iniciativas que rescatan la historia comunitaria, los saberes culinarios y las tradiciones locales. También se destacó el Pasillo de la Memoria, un dispositivo simbólico que preserva la identidad cultural del territorio.

Reconocimientos especiales:

Biblioteca Pública Municipal Franco Loddo Poluxxi – Mesetas, Meta

Biblioteca Pública Municipal Francisco Arévalo Claro – La Playa de Belén, Norte de Santander

Categoría 2: Diversidad, tejido y organización comunitaria

Ganadora: Biblioteca Pública Municipal Eudoro Gómez – La Macarena, Meta

Esta biblioteca fue reconocida por su aporte a la construcción de paz y el fortalecimiento comunitario. Su proyecto “Leer el territorio” permitió que estudiantes rurales desarrollaran procesos de lectura, escritura y apropiación ambiental, culminando en el “Herbario literario de La Macarena” y una exposición itinerante.

Las juradas resaltaron su papel como punto de encuentro, aliada de procesos de reconciliación y promotora de memoria y cuidado de la vida en la región.

Reconocimientos especiales:

Biblioteca Público Escolar La Marichuela

Biblioteca Pública Municipal Pascual Orozco Madrid – San Andrés de Sotavento, Córdoba

Línea 2: Experiencias de innovación bibliotecaria

Esta línea entregó estímulos de hasta $15 millones de pesos y apoyos para participación en eventos académicos nacionales e internacionales.

Biblioteca ganadora

Biblioteca Pública Municipal San Juan Bosco – Mosquera, CundinamarcaProyecto: ‘Manos que hablan’

Este proyecto fue destacado como una experiencia innovadora en inclusión social y cultural, al promover la alfabetización en Lengua de Señas Colombiana mediante una metodología que integra literatura, cuerpo y teatro, liderada por un formador con discapacidad auditiva.

Las juradas resaltaron su impacto en los sectores educativo, cultural y social, reduciendo brechas comunicativas y fortaleciendo la equidad desde la biblioteca pública.

Reconocimientos especiales: