Homenaje a Ana Mercedes Hoyos en Subasta Benéfica en honor al arte y la solidaridad

El arte como puente hacia la esperanza. Así podría definirse la XII edición de la Subasta a la Rueda Rueda, que este 2 de diciembre reunirá en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá más de 60 obras de maestros colombianos, artistas contemporáneos y jóvenes talentos. La cita, que se ha convertido en un referente de beneficencia en Colombia y Latinoamérica, busca recaudar fondos para apoyar a 480 niñas, niños y adolescentes de Montería.

Este año, la Fundación a la Rueda Rueda rinde homenaje a la maestra Ana Mercedes Hoyos (1942–2014), una de las figuras más emblemáticas del arte colombiano. Tres piezas —dos esculturas, Girasol y Bodegón, y una pintura— serán subastadas como tributo a su legado, recordando la fuerza de su obra y su capacidad de dialogar con la memoria colectiva.

“La Subasta a la Rueda Rueda ha logrado unir el arte con la solidaridad, convirtiéndose en una plataforma para apoyar y transformar la vida de cientos de jóvenes de Montería. Cada obra subastada representa una oportunidad para nuestros niños y jóvenes”, expresó Vivi Barguil Bechara, directora de la Fundación.

Una noche para el arte y la esperanza

La curaduría, liderada por María Victoria Estrada, reúne nombres que han marcado la historia del arte colombiano: Antonio Samudio, Hernán Díaz, Alejandro Obregón, Santiago Cárdenas, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Leopoldo Richter, Pedro Ruiz, Patricia Tavera y Omar Rayo. A ellos se suman voces contemporáneas como Christian Albarracín, Diana Gamboa, Gabriel Ortega, Javier Caraballo y Ana Mosseri, entre otros, quienes aportan frescura y nuevas miradas.

Como es tradición, los jóvenes talentos de la Fundación también tendrán su espacio con tres lotes de obras que reflejan sueños, aprendizajes y visiones de futuro. La velada contará además con el respaldo de la prestigiosa casa de subastas Christie’s de Nueva York, bajo el martillo de Denise Ratinoff de Lira, vicepresidenta senior de la firma.

Trayectoria de la Subasta

En once ediciones anteriores, la Subasta a la Rueda Rueda ha presentado más de 600 obras de artistas nacionales e internacionales, incluyendo 70 creaciones de los propios beneficiarios del programa de pintura de la Fundación. Los recursos obtenidos han permitido fortalecer programas de educación artística, recreación y desarrollo comunitario, dejando una huella positiva en la región de Córdoba.

La Fundación invita a coleccionistas, empresas y amantes del arte a sumarse a esta causa, ya sea como compradores, donantes o aliados. Porque cada obra adquirida no solo enriquece una colección: también abre caminos de oportunidad para cientos de jóvenes que encuentran en el arte una forma de transformar su vida.

Más información en: www.fundacionalaruedarueda.org, correo info@fundacionalaruedarueda.org o celular (+57) 321 222 0824.