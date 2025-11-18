Bibliotecas públicas que transforman comunidades: así será la ceremonia del Premio ‘Daniel Samper Ortega’ 2025

El próximo 20 de noviembre, el país celebrará una década del galardón que reconoce el impacto social y cultural de las bibliotecas públicas. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia entregarán los premios a las bibliotecas más destacadas por su gestión, memoria, innovación y trabajo comunitario.

Un reconocimiento que celebra diez años de impacto en las comunidades

La Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) será el escenario de la ceremonia del X Premio Nacional de Bibliotecas Públicas ‘Daniel Samper Ortega’, un galardón que desde hace diez años exalta la excelencia y el compromiso de las bibliotecas públicas del país.

El evento se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025, a las 5:00 p. m., con entrada libre, y será transmitido a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube de la BNC y de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP).

A la ceremonia asistirán Yannai Kadamani Fonrodona, ministra del MinCulturas; Takasugi Masahiro, Embajador de Japón; Adriana Martínez-Villalba, directora de la BNC; y representantes de las nueve bibliotecas finalistas. También estarán presentes las juradas del premio:

Irene Vasco , escritora y formadora de lectores.

, escritora y formadora de lectores. Beatriz Helena Robledo , escritora y profesora.

, escritora y profesora. Natalia Duque, investigadora y docente de la Universidad de Antioquia.

Un premio que visibiliza el poder transformador de las bibliotecas públicas

Además de reconocer a las tres bibliotecas ganadoras, la ceremonia rendirá un homenaje especial a la Embajada del Japón, aliada clave en el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas en Colombia.

Para Adriana Martínez-Villalba, directora de la BNC, el premio se ha convertido en “una ventana para entrar en lo más profundo de la acción bibliotecaria y reconocer el enorme trabajo del personal bibliotecario por hacer de las bibliotecas espacios vitales conectados con las realidades de sus comunidades”.

Por su parte, Sandra Suescún, coordinadora de la RNBP, destaca que este reconocimiento demuestra cómo los servicios, la gestión y la innovación bibliotecaria “tejen comunidad y se convierten en pilares para la construcción de paz y cultura ciudadana. En las bibliotecas viven nuestras memorias, nuestros sueños y las historias de lo que somos”.

Líneas de participación del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas 2025

La edición 2025 contó con dos grandes líneas de participación:

Línea 1: Gestión bibliotecaria

Incluyó dos categorías:

Memoria y cultura

Diversidad, tejido y organización comunitaria

Línea 2: Experiencias de innovación bibliotecaria

Reconoce proyectos que transforman los servicios bibliotecarios a través de nuevas metodologías y soluciones creativas.

Estas son las bibliotecas finalistas del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas 2025

Línea 1 – Gestión bibliotecaria

Categoría: Memoria y cultura

Biblioteca Pública Municipal Franco Loddo Poluxxi – Mesetas, Meta

– Mesetas, Meta Biblioteca Pública Municipal Francisco Arévalo Claro – La Playa, Norte de Santander

– La Playa, Norte de Santander Biblioteca Pública Municipal León de Greiff – Cali, Valle del Cauca

Categoría: Diversidad, tejido y organización comunitaria

Biblioteca Público Escolar La Marichuela – Bogotá

– Bogotá Biblioteca Pública Municipal Pascual Orozco Madrid – San Andrés de Sotavento, Córdoba

– San Andrés de Sotavento, Córdoba Biblioteca Pública Municipal Eudoro Gómez – La Macarena, Meta

Línea 2 – Experiencias de innovación bibliotecaria

Biblioteca Pública Municipal San Juan Bosco – Mosquera, Cundinamarca

– Mosquera, Cundinamarca Biblioteca Pública Municipal Monseñor Esteban Rojas – Pitalito, Huila

– Pitalito, Huila Centro Cultural de Cali – Cali, Valle del Cauca

Un evento imperdible para el sector cultural y bibliotecario

El X Premio Nacional de Bibliotecas Públicas no solo visibiliza proyectos ejemplares, sino que reafirma el papel fundamental de estas instituciones en la construcción de comunidad, memoria y conocimiento. La ceremonia del 20 de noviembre será un encuentro para celebrar el valor de las bibliotecas como espacios públicos esenciales para el país.