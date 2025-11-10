“Se te cayó esta etiqueta”: el stand-up que reta los prejuicios desde el humor

Bogotá será escenario del estreno de “Se te cayó esta etiqueta”, el primer stand-up comedy de Sentiido, ecosistema de nuevas narrativas para el cambio social. Esta propuesta combina humor, arte y reflexión para hablar —entre carcajadas— de lo que muchas veces no se dice, y para demostrar que reír también puede ser un acto político y liberador.

Un humor que libera y transforma

El show utiliza el humor como lupa y espejo. En cada historia, el público se enfrentará a esas etiquetas que la sociedad impone —esas que no se quitan ni con quitamanchas, vapor ni terapia—, para celebrar el instante en que por fin se caen.

“No es solo una comedia, es una conversación colectiva sobre lo que somos, lo que cargamos y lo que podríamos soltar”, explica Li Cuéllar, cofundadore y codirectore de Sentiido, creadore del stand-up bajo la guía artística de Cata Guzmán.

Más que provocar risas, el espectáculo propone una reflexión sobre la libertad de ser sin moldes ni permisos, reafirmando la idea de que reír también es resistir, sanar y encontrarse.

Estreno en Bogotá

El estreno oficial será el miércoles 19 de noviembre a las 6:00 p.m. en Espacio KB (Calle 74 #22-20, Bogotá), con un evento privado para periodistas e influenciadores/as. Las funciones abiertas al público se realizarán los días 20, 21 y 22 de noviembre, también a las 6:00 p.m., en el mismo lugar. La invitación es sencilla: venir a reírse, dejar caer las etiquetas y celebrar la libertad de ser —sin miedo, sin moldes, sin permiso—.

Sentiido: 15 años de nuevas narrativas

Este stand-up marca un nuevo paso en la trayectoria de Sentiido, que tras el éxito de su primera obra de teatro “El CónClube: reunidos por el bien común mientras no sea tan común” (que reunió a más de 500 asistentes en su estreno), continúa explorando formas creativas de comunicación y transformación social.

Durante casi 15 años, Sentiido ha integrado periodismo, investigación, arte, pedagogía y entretenimiento para abrir conversaciones sobre diversidad, empatía y libertad. Su trabajo demuestra que los datos informan, pero las historias transforman.

El humor, usado con conciencia, puede desactivar prejuicios más eficazmente que cualquier discurso, y “Se te cayó esta etiqueta” es un ejemplo de cómo el arte y la risa pueden impulsar el cambio cultural.