Fuego bajo la lluvia: el cine colombiano estrena un conmovedor drama sobre resiliencia y esperanza

El próximo 18 de noviembre llegará a las salas de cine del país Fuego bajo la lluvia, la nueva película del reconocido director colombiano Raúl García, recordado por Kalibre 35 y por éxitos televisivos como Amas de casa desesperadas, Mujeres asesinas y Tierra de cantores. Con esta producción, García regresa a la pantalla grande para contar una historia marcada por la fuerza interior, la adversidad y el poder de la solidaridad.

Un tejido de historias que se encuentran bajo un mismo techo

El drama está protagonizado por Angélica Blandón, Adriana Gil y David Camargo, y entrelaza tres vidas que se conectan en una vieja pensión donde la lluvia actúa como metáfora constante de transformación. Las historias giran alrededor de una joven desplazada por la violencia, una madre que lucha contra la culpa y un adolescente en situación de discapacidad que se aferra a la esperanza de recuperarse.

En este escenario aparece Solara (interpretada por Angélica Blandón), un personaje luminoso que aporta consuelo a quienes la rodean. Según la actriz, el rol encarna “un pasado por olvidar, pero aferrado a la vida, a través de su vocación de apoyar desinteresadamente a todas las personas de su entorno”. Su mirada sensible permite abordar temas como la demencia, la soledad de la vejez y la ilusión infantil.

Una historia nacida de la experiencia

Raúl García, quien también escribió y produjo la película, asegura que Fuego bajo la lluvia nace desde una experiencia personal que lo llevó a enfrentar una condición de discapacidad motora, verbal y sensorial. “El personaje protagónico está basado en esta vivencia propia y refleja cómo la fortaleza mental es la mejor herramienta para lograr la superación”, afirma el director, quien imprime a la cinta una mirada íntima y profundamente humana.

Uno de los ejes emocionales es Andrés, un adolescente de 14 años en silla de ruedas que representa la determinación y la esperanza. Su travesía se entrelaza con la de su madre, Sandra (Adriana Gil), una figura marcada por la tristeza y el peso de la culpa. Gil también compone e interpreta “Canta”, un tango que acompaña una de las escenas más emotivas del filme.

Un elenco diverso y multigeneracional

La película cuenta con la participación de un amplio elenco que suma matices y realismo a la historia:

Alfonso Ortiz , en una de sus últimas apariciones en pantalla

, en una de sus últimas apariciones en pantalla Luisa Fernanda Giraldo

María Laura Quintero

Luis Fernando Bohórquez

Además, se suman Álvaro Sabogal, Rosa Garavito, Vlamyr Vizcaya, Solara García, Sofía Henao, Rafael Hoyos, Miriam Medina, Jorge Sánchez, Jorge Camargo, Gustavo Rincón, Oscar Serna y José Pedraza, quienes enriquecen una puesta en escena que apuesta por la diversidad de historias y experiencias humanas.

Un relato de dignidad y redención

Fuego bajo la lluvia aborda con honestidad los caminos de la resiliencia. Desde la discapacidad hasta el desplazamiento forzado, la cinta propone una reflexión sobre la superación personal y la importancia de la empatía. Cada personaje enfrenta sus sombras mientras la lluvia cae como símbolo de renovación.

Con un enfoque íntimo y universal, la película propone un viaje emocional que invita a valorar la fortaleza que puede surgir en medio de la tormenta.