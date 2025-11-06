Cuando el amor se apaga, nace la música: ‘Nuestro idioma’, la emotiva colaboración de Marta Gómez y Laura Pérez

Marta Gómez, una de las voces más trascendentales de la música latinoamericana, se une a Laura Pérez para dar vida a “Nuestro idioma”, una canción íntima que explora el amor, las despedidas y la belleza que permanece en la memoria.

Nacida durante un encuentro entre ambas artistas en Bogotá, la canción surgió una tarde de confesiones y guitarras. Sin planearlo, comenzaron a hablar de los amores que se habían ido, de la nostalgia de las despedidas y de esa lengua secreta que solo dos personas enamoradas comparten. De esa conversación emergió la frase que se convirtió en el alma del tema:

“Cuando un amor muere, muere también un idioma que solo esas dos personas conocían.”

Un sonido íntimo y profundamente humano

Producida por Beto Ojeda y grabada en Groove Studios, “Nuestro idioma” fusiona la raíz folclórica característica de la obra de Marta Gómez con la sensibilidad contemporánea de Laura Pérez. El resultado es un sonido cálido y honesto: una canción que abraza desde la melancolía, acompañando a quienes han amado, perdido y transformado su historia en aprendizaje.

“Esta canción cuenta lo que estábamos viviendo juntas, sin saberlo: el dolor de una ruptura amorosa con lo oscuro que encierra, pero también con esa nostalgia y ese sentimiento de lo bello construido en pareja”, comparte Marta Gómez.

El videoclip oficial, grabado en Bogotá, muestra un registro detrás de escena del proceso creativo y la grabación. Allí se revela la complicidad entre las artistas, su conexión emocional y la ternura que llevó a consolidar esta obra musical.

Nueva etapa creativa para Marta Gómez

Esta colaboración marca una etapa de apertura y exploración para Marta Gómez, quien continúa tejiendo puentes con voces emergentes en la escena musical colombiana. Su unión con Laura Pérez reafirma su compromiso con la creación desde el alma, el encuentro y la verdad.

Sobre la canción

“Nuestro idioma” es una invitación a recordar sin dolor aquello que fue. Habla de lo que se disuelve cuando el amor termina, pero también de lo que perdura: los recuerdos, la complicidad y la gratitud. Es una canción para quienes atraviesan el final de una relación, cuando sobran palabras y la música se convierte en refugio.

“Gracias por escucharnos, por reconocerse en nuestras letras y por darle vida a esta historia que, aunque nació de una despedida, hoy celebra el poder de compartir, sanar y crear juntas.” — Marta Gómez & Laura Pérez