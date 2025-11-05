Tres días de arte y memoria en Santa Marta: llega el Reencuentro en el Corazón del Mundo

Santa Marta se prepara para convertirse en el epicentro cultural del país con el Reencuentro en el Corazón del Mundo, un evento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (MinCulturas) que se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 de noviembre de 2025. Durante tres días, la ciudad presentará una agenda diversa de 9:00 a.m. a medianoche, combinando música, palabra, cine, gastronomía, emprendimiento, memoria y diálogo comunitario en tres zonas: Corazón del Mundo, Artes para la Paz y Diálogos para la Vida.

“El diálogo nace de la palabra y de él surgen las posibilidades de paz. Este encuentro invita a escucharnos y a construir desde nuestras diferencias”, afirmó Yannai Kadamani, representante de MinCulturas.

1. Corazón del Mundo

Ubicada en el Camellón de la Bahía y el Parque de los Novios, esta zona reunirá a artistas como Aterciopelados, Systema Solar, Vicente García, Andy Montañez, Mike Bahía, Cimarrón, Petrona Martínez, Doctor Krápula y la Zaid Hilal Band de Palestina, junto a agrupaciones locales y regionales que llevarán sonidos tradicionales y contemporáneos al corazón samario.

Además, se inaugurará la exposición fotográfica “Un Puerto de Memorias Vivas”, con obras de los reconocidos fotoperiodistas Jesús Abad Colorado y Federico Ríos, y se dispondrá una zona de emprendimientos con más de 100 iniciativas culturales del país. El espacio también contará con el Domo de la Palabra, un lugar interactivo para transformar emociones en mensajes colectivos.

2. Artes para la Paz

La programación se trasladará a los barrios Pescaito y Gaira, donde el arte será protagonista con conciertos, muestras gastronómicas, un mercado campesino y proyecciones de cine en alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI). Entre las películas destacadas se encuentran Persépolis, Mis hermanos sueñan despiertos y Querido Trópico, que contarán con la presencia de sus directores e invitados especiales. Estos espacios acercarán a la comunidad experiencias artísticas que dialogan con las realidades territoriales, fortaleciendo la memoria colectiva a través del cine y la música.

3. Diálogos para la Vida

El Teatro Santa Marta y el ICANH serán los escenarios donde se reunirán pensadores, artistas y creadores como Lucrecia Martel, Laura Esquivel, Patricia Ariza, Gabriela Wiener y Najwan Darwish. Allí se desarrollarán conversaciones sobre arte, memoria, identidad, medio ambiente y espiritualidad, apostando por el poder de la palabra como herramienta de transformación social. Estos diálogos buscarán abrir caminos de reconciliación desde la escucha y el respeto por la diferencia.

Cierre con arte y memoria

El domingo, el evento concluirá con una función especial de “Don Quijote” de 31 Minutos, agrupación chilena reconocida por su propuesta escénica, a las 11:30 a.m.

Posteriormente, se llevará a cabo un acto público de reconocimiento a las víctimas de la Unión Patriótica, reafirmando la vocación del arte como espacio para la memoria y la reconciliación. Al finalizar, Santa Marta quedará sembrada de nuevas voces, testimonios y memorias que fortalecerán su identidad como territorio cultural.

Durante este fin de semana, Santa Marta será el corazón donde el arte, la palabra y la música se encuentran para celebrar la diversidad del país. El Reencuentro en el Corazón del Mundo promete ser un llamado a la convivencia, recordando que la cultura sigue siendo el lenguaje más poderoso para construir paz desde las diferencias.