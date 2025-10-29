Rebeca Zaa llega a Bogotá: burlesque, memoria y resistencia en un performance único

Bogotá se prepara para recibir a una de las artistas más radicales del burlesque contemporáneo. La bailarina y performer brasileña Rebeca Zaa presentará en la capital un espectáculo irrepetible el próximo sábado 1 de noviembre, donde combinará danza aérea, teatro físico, Vogue y memoria afro-latinoamericana en una experiencia sensorial que rompe moldes.

Una artista que expande los límites del burlesque

Más que una bailarina, Rebeca Zaa es coreógrafa, historiadora del arte y creadora interdisciplinaria. Su trabajo ha trascendido fronteras gracias a una visión que concibe el cuerpo como archivo vivo de resistencia, deseo, raza y género.

Formada en instituciones de élite como el Teatro Municipal de Río de Janeiro, donde integró su compañía de ballet, ha logrado consolidar una técnica precisa al servicio de un discurso escénico que desafía los cánones estéticos del burlesque tradicional.

Su puesta en escena fusiona la elegancia del cabaret clásico con la fuerza del performance contemporáneo: un lenguaje híbrido donde glamour, sensualidad y política se encuentran para narrar desde la experiencia corporal.

Un show imperdible en La Sucursal

El evento será presentado por Treparia, un proyecto que honra el transformismo, el drag y el vogue como expresiones de memoria y resistencia cuir. Esta edición reunirá en un mismo escenario a grandes referentes de la escena latinoamericana del burlesque y el cabaret.

Además de Rebeca Zaa, la noche contará con actuaciones de Capri de Ra, Microcosmica y House of Ra, consolidando una programación diversa y electrizante.

Más que un espectáculo, es una declaración artística. Una oportunidad única para presenciar el trabajo de una creadora que está redefiniendo el burlesque a escala global, invitando a desafiar los convencionalismos y celebrar la libertad del cuerpo.