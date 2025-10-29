Otoboke Beaver llega a Bogotá: la revolución punk japonesa aterriza en Colombia

El punk más veloz, colorido y visceral de Japón llega por primera vez a Bogotá. Otoboke Beaver, la banda que ha electrizado desde pequeños clubes en Kioto hasta escenarios globales como Coachella, Primavera Sound y Glastonbury, se presentará este 4 de noviembre en el Boro Room como parte de su esperada gira latinoamericana, que también pasará por Argentina, Chile y Brasil.

¿Quiénes son Otoboke Beaver?

Formado en 2009, el cuarteto japonés integrado por Accorinrin (voz y guitarra), Yoyoyoshie (guitarra), Hirochan (bajo) y Kahokiss (batería) se ha convertido en un fenómeno global por su sonido explosivo, veloz y emocional. Más allá del idioma, sus canciones no buscan ser entendidas, sino sentidas: energía cruda, caos perfectamente calculado y una actitud que rompe barreras culturales.

Un sonido que nació en Kioto y conquistó el planeta

Otoboke Beaver creció fuera de cualquier clasificación. Aunque se les ha ubicado dentro del punk, para ellas esa palabra es insuficiente.Su música responde a una necesidad visceral: riffs acelerados, baterías frenéticas y voces que se mueven entre el humor y la furia.

“No pensamos en géneros. Simplemente amamos las cosas que suenan rápido y fuerte” —Yoshie.

Entre sus influencias destacan Guitar Wolf, Boredoms y DMBQ, con quienes comparten esa filosofía de intensidad sin límites.

A pesar de su éxito mundial y su presencia en festivales icónicos, el reconocimiento en Japón apenas comienza a ponerse al día:

“En Japón nos invitan a más festivales y el público ha crecido, pero aún no se compara con el impacto internacional” —Acco.

Flores, colores y rebeldía

Uno de los elementos más llamativos de Otoboke Beaver es su estética. A diferencia del imaginario punk tradicional, cargado de tonos oscuros y actitud sombría, el grupo apuesta por una paleta vibrante de vestidos florales y colores brillantes.

Según Acco, esta propuesta nació como una forma de empoderamiento:

“Éramos tímidas y necesitábamos algo como un traje de batalla para sentirnos fuertes en el escenario.”

Lo que comenzó como una búsqueda en tiendas de segunda se convirtió en un sello visual: colores heroicos para un sonido imparable.

Crear es el verdadero placer

Aunque su agenda rebosa de giras internacionales, para Otoboke Beaver el mayor disfrute está en la creación colectiva.

“Lo que más me gusta es hacer nuevas canciones. Inspirarnos mutuamente y transformar eso en sonido es lo más emocionante.” —Acco.

Yoshie lo complementa:

“Cuando estrenamos una canción en vivo y podemos compartir eso con la audiencia, siento que todo vale la pena.”

¿Nueva música?Sí. Incluso ya bromearon sobre el proceso creativo con una canción titulada “Is the new album ready yet?”, que pide no hacer preguntas al respecto… hasta nuevo aviso.

Un show sin traducción: solo energía

Otoboke Beaver no necesita subtítulos. Su espectáculo combina técnica, humor, caos y una fuerza que transforma cada canción en una experiencia colectiva.

El 4 de noviembre, Bogotá vivirá un show donde lo importante no es entender cada palabra —sino dejarse arrasar por la energía de una de las bandas más disruptivas del punk contemporáneo.