“El cambio climático avanza en ascensor, las soluciones van por las escaleras”: Santiago Aparicio.

En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, el escritor y activista ambiental Santiago Aparicio Velázquez se ha propuesto ofrecer una herramienta accesible y educativa para comprender esta crisis global. Con El ABC Visual del Cambio Climático, un libro de bolsillo ilustrado, Velázquez busca simplificar los complejos desafíos ambientales para inspirar a la acción, especialmente entre las nuevas generaciones. En esta entrevista para PUBLIMETRO, exploramos su visión sobre temas cruciales como la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la COP16 de Cali, y la urgente necesidad de comprender y actuar frente a la crisis climática. También hablamos sobre su motivación para escribir este libro, el papel de los jóvenes en la lucha por un futuro sostenible, y las soluciones prácticas para mitigar los efectos del cambio climático. Acompáñanos en esta conversación que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y el poder transformador del conocimiento para frenar los efectos del cambio climático.

PUBLICIDAD

¿Qué opina de la separación de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Trump del Tratado de París?

Los problemas globales deben abordarse colectivamente, pues todos estamos en el mismo planeta y de todos depende la estabilidad. En este sentido, el retiro de EE. UU. del Acuerdo de París es un tema que genera preocupación por el impacto que puede tener en los planes para evitar el agravamiento de la situación climática actual. La influencia política y la posición de este país como el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero (14%) son determinantes para avanzar o retroceder en esta tarea. Sin embargo, es importante recordar que, durante la primera administración del presidente Trump, también se ordenó el retiro del Acuerdo de París, decisión que fue revertida por el presidente Biden en 2021. En ese momento, el retiro generó una reacción positiva de múltiples ciudades, estados y empresas del país, que impulsaron acciones climáticas contundentes. Dado que hoy todos sienten los efectos del cambio climático tocando la puerta de sus hogares y negocios, considero que habrá una movilización incluso mayor que la vez pasada. El Acuerdo de París es un pacto global adoptado por 195 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París, Francia. Su principal objetivo es establecer metas para reducir las emisiones provenientes de la quema de carbón, petróleo y gas, con el fin de evitar el creciente calentamiento global.

Para leer: Un amanecer con la fiesta cantada del Caimán a orillas del río Magdalena

¿Cómo le fue a Colombia con la COP16 de Cali? ¿De qué forma vio la conferencia de las partes y su análisis después del evento?

Colombia logró una gran explosión de sensibilización y educación ambiental con esta cumbre de Naciones Unidas. Desde que se lanzó la película Magia Salvaje, la más taquillera a la fecha en el cine nacional, no se había generado una conversación tan amplia sobre nuestra riqueza en biodiversidad y la relevancia de cuidarla. Comprender que somos campeones del mundo en biodiversidad y que el cuidado del agua, entre otros recursos, es esencial, representa un gran paso. La COP16 fue la reunión número 16 de los países que hacen parte del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), cuyo objetivo es lograr la conservación de la biodiversidad, su utilización sostenible y la compensación justa y equitativa para las comunidades y países por el uso de los recursos genéticos. En Colombia, tuvimos delegaciones de 196 países que tuvieron el privilegio de observar de primera mano parte de nuestra biodiversidad y hospitalidad regional.

· ¿Qué lo motivó a escribir “El ABC Visual del Cambio Climático”?Mi motivación nació de la necesidad de cerrar la brecha entre la comprensión de la crisis climática y la acción concreta. Después de años trabajando en proyectos ambientales y asistiendo a cumbres internacionales de cambio climático, noté que la crisis no siempre se explica de manera clara y accesible. Este libro es mi aporte para simplificar conceptos complejos, inspirar acciones y adaptar soluciones a distintos contextos.Este libro surge como una herramienta accesible para explicar la crisis y sus problemáticas relacionadas, buscando inspirar acciones concretas en distintos contextos.

PUBLICIDAD

· En el libro, menciona que “el cambio climático sube en ascensor, las soluciones van por las escaleras”. ¿Podría profundizar sobre esta analogía y cómo se relaciona con la urgencia de actuar frente al cambio climático?

Los recientes cortes de agua en ciudades como Bogotá, y los incendios que han afectada la calidad del aire que respiramos, y que han llevado incluso hasta la suspensión de las jornadas de jardines infantiles, son señales claras y directas, que los impactos del cambio climático cada vez son más visibles en nuestro día día. El agua no es suficiente y los bomberos no dan abasto.

La crisis ambiental avanza rápido, como si subiera en ascensor, mientras que las soluciones avanzan lento, como si fueran por las escaleras. Esto hace que siempre vayamos un paso atrás. Los cambios son rápidos y los desafíos enormes, pero ni la ciencia ni las políticas públicas siempre logran responder con la velocidad y alcance necesarios. Además, la implementación de soluciones y la asignación de recursos no ocurren al mismo ritmo en todas las comunidades y territorios, lo que agrava aún más el problema.

· La información sobre el cambio climático a menudo parece abrumadora. ¿Cómo logró simplificar estos conceptos complejos en su libro para que sean fácilmente comprensibles, especialmente para los jóvenes?

Lo primero fue pensar cómo hoy estamos consumiendo la información, los contenidos, para así diseñar el libro acorde a esto. Este libro de bolsillo, que literal cabe en la palma de la mano, está compuesto por una sería de cápsulas de contenido sobre los temas más relevantes que un ciudadano debe saber sobre la crisis climática. El libro se puede leer de forma continua, de la página 1 a la 180, o puede leerse, de forma aleatoria, siendo igual de comprensible, escogiendo los títulos o imágenes que más le llame la atención. Además de la estructura que le comento, logramos un libro visual con imágenes e ilustraciones que ayudan a comprender cada uno de los temas. De la mano, Puntoaparte Editores, que se especializan en libros infográficos y visuales, logramos traducir la información compleja de la ciencia al alcance del ciudadano de a pie.

· ¿Cuál considera que es el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático? Mencionó que en ellos está la “esperanza y la convicción del cambio”. ¿Por qué cree que son tan claves en este proceso?

Las estructuras del poder, centradas en esquemas centralizados, dónde hay un individuo líder y una serie de instituciones, han venido demostrando que no responden al creciente sentido crítico que hoy acompaña a las generaciones más jóvenes. Es por esto que hay un crecimiento exponencial en las protestas y reclamos en las calles. El poder descentralizado que ejercen los jóvenes, como actores políticos y consumidores de bienes y servicios sostenibles, es imparable y determinante para inclinar a los políticos, que dependen de los votos, y líderes de empresas, que dependen de sus compradores, ha que cada vez escuchen más la Ola que crece con constancia y contundencia.

Es en la juventud, en la adolescencia, cuando es más fácil imaginar futuros posibles, tener certeza que todo es posible y que la realidad se construye. cuestionando, retando y teniendo una energía incansable para materializar acciones manteniendo viva la esperanza. Necesitamos el impulso de las nuevas generaciones para impulsar la acción.

· El libro aborda ejemplos prácticos como los retos en la producción de productos como la cerveza, la miel y el chocolate. ¿Cómo ilustran estos ejemplos los efectos tangibles y cotidianos del cambio climático en nuestra vida diaria?

El cambio climático impacta nuestra vida diaria de maneras que a veces no percibimos. Productos cotidianos como el café, el chocolate, la miel y la cerveza enfrentan desafíos debido a las variaciones climáticas. Por ejemplo, el café debe cultivarse en zonas más altas para adaptarse a nuevas temperaturas, mientras que el cacao enfrenta condiciones adversas que afectan su producción. La sequía y la escasez de agua reducen la disponibilidad de cebada y ponen en riesgo la producción de cerveza, que depende en gran medida del agua. Incluso la refrigeración de alimentos y bebidas se ve afectada cuando las hidroeléctricas, que dependen de lluvias constantes, no generan suficiente energía. Estos ejemplos nos recuerdan que la crisis climática no es un problema lejano, sino una realidad que influye en lo que consumimos cada día.

· El tema de los migrantes climáticos es algo que también menciona en su libro. ¿Cómo ve Colombia preparándose para este fenómeno y qué medidas deberían tomarse para atender esta problemática?

Según el científico japonés Taikan Oki, si las tendencias actuales continúan, hasta 1.200 millones de personas podrían a nivel global migrar para 2050. Colombia no es la excepción, y dada su vulnerabilidad al cambio climático, en especial la ocurrencia de eventos extremos más frecuentes e intensos, como inundaciones y sequías, y la afectación en la disponibilidad de agua y tierras productivas que brinden las condiciones para permanecer en un lugar, estará viendo olas de migrantes superiores a las vistas por las generadas por la violencia.

Para minimizar las migraciones por temas climáticos en Colombia, es de gran relevancia fortalecer el enfoque preventivo sobre los riesgos previsibles y tomar las medidas para adaptarnos al cambio climático y tener mayor resiliencia ante los impactos. Entre estas pueden estar la protección las fuentes hídricas, el uso eficiente del agua con sistemas de riego, la promoción de cultivos resilientes, la protección y restauración de nuestra biodiversidad y la aplicación de una planificación urbana que considere el nuevo escenario.

· Usted menciona que el libro está dividido en cuatro unidades que permiten leerlo en cualquier orden. ¿Qué objetivo persigue con esta estructura? ¿Cómo espera que los lectores interactúen con el contenido de esta manera?

En general observé que el nivel de atención y concentración ha bajado a la vez que la disponibilidad de tiempo que dedicamos a la lectura. Es por esto que la apuesta del libro, es que podamos tenerlo como una guía de bolsillo que podamos consultar mientras esperamos en el paradero del bus, en aeropuertos o citas, para así ir cultivando nuestro conocimiento para luego sí poder identificar las acciones que pueden surgir desde nuestro contexto específico. Así como todo en la Naturaleza, incluido nuestro cerebro esta interconectado, así mismo están los conceptos y explicaciones sobre la crisis climática. Por esto no es indispensable leer el libro en orden y las unidades y cápsulas visuales que las componente se pueden leer de forma aleatoria.

· Uno de los temas recurrentes en su trabajo es la necesidad de tomar acción ahora frente a los efectos del cambio climático. ¿Qué considera que deberían hacer los gobiernos y las sociedades para frenar estos efectos, antes de que sea demasiado tarde?

Primero comprendo, luego actúo. El primer paso es comprender la crisis climática, reconocer la urgencia de actuar y entender que, aunque el esfuerzo debe ser colectivo, cada acción cuenta, y mucho. Por eso, la inversión en educación ambiental en todos los niveles debe ser una prioridad. Muchos dirán que no hay tiempo para comprender y que hay que actuar ya, pero es un hecho que la acción sin comprensión y sin fundamento científico puede llegar a ser estéril. La confianza en la ciencia climática ha avanzado y nos sirve de bitácora, disminuyendo la incertidumbre existente.

La identificación de la mejor acción en cada escala —sea a nivel de gobierno, empresa, ciudadanía u otras— surge de comprender la crisis climática, entender el contexto particular, el área de influencia y dónde podemos tener mayor impacto. Explorar recursos como El ABC Visual del Cambio Climático, un libro ilustrado que explica este desafío de forma sencilla y accesible, disponible gratuitamente en versión digital o en librerías físicas del país, es un primer paso.

· Para aquellos que se sienten pesimistas o creen que el cambio climático ya no tiene solución, ¿qué les diría usted para incentivar la acción?

La humanidad ya ha demostrado que, con colaboración y ciencia, puede superar desafíos globales. Un ejemplo es el Protocolo de Montreal: cuando se detectó el adelgazamiento de la capa de ozono en los años 80, más de 190 países acordaron eliminar los químicos dañinos, logrando su recuperación gradual. Este éxito destaca que, unidos, podemos cambiar el rumbo y proteger nuestro planeta. Aunque el cambio climático es un reto monumental, tenemos las herramientas y el conocimiento necesarios para actuar. Cada esfuerzo, por pequeño que parezca, suma en la construcción de un futuro más sostenible para todos. Debemos mantener el positivismo consciente, que reconoce el riesgo, pero logra canalizar la energía hacía la acción con coraje y esperanza.

· En su experiencia como director de la Americas Flyways Initiative, ¿cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad de las aves migratorias y qué podemos aprender de este fenómeno para enfrentar otras consecuencias del cambio climático?

Las aves migratorias son especies indicadoras: su bienestar refleja la salud de los ecosistemas y, por ende, de los humanos. Con el cambio climático, estas enfrentan mayores obstáculos en sus rutas, como la pérdida de los hábitats que les brindan refugio, alimentación y las condiciones especiales para su reproducción, amenazando así su supervivencia. Su declive poblacional evidencia los impactos de la degradación ambiental y sirve como una alerta temprana de las consecuencias que estamos enfrentando. Aunque las aves, descendientes de los extintos dinosaurios, han ido adaptándose y tienen la flexibilidad de variar, en algún grado, sus rutas de vuelo y lugares de llegada, estos se han visto afectados por los impactos del cambio climático. Esto nos enseña la importancia de preservar ecosistemas y actuar de forma preventiva para mitigar sus efectos en todas las formas de vida, incluyéndonos como especie.

· Finalmente, ¿cómo ve el futuro del planeta en las próximas décadas? ¿Está optimista con respecto a las soluciones posibles o cree que el camino hacia la sostenibilidad será más largo de lo que pensamos?

El futuro del planeta dependerá de nuestra capacidad de actuar con urgencia y determinación. Las amenazas climáticas y la pérdida de biodiversidad avanzan de manera silenciosa, pero contamos con la ciencia, la creatividad y la colaboración para generar soluciones efectivas. Como David Attenborough señaló en la COP26, no podemos condenarnos por perseguir objetivos de corto plazo sin considerar las consecuencias a largo plazo. La humanidad ha demostrado ser capaz de superar desafíos globales a través de narrativas que impulsan la acción colectiva. Sin embargo, el camino hacia la sostenibilidad no será fácil ni corto si no tomamos decisiones valientes ahora. La clave está en despertar como especie, comprender la magnitud del problema y priorizar acciones que aseguren un futuro habitable para las próximas generaciones.

------------------

El ABC Visual del Cambio Climático, es un libro de bolsillo ilustrado que explica de manera sencilla y accesible la crisis climática, puede ser un primer paso. Este puede descargarse gratuitamente a través del siguiente enlace o puede adquirirse en versión física en las principales librerías del país.