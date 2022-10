“El objetivo es hacer una bella película… y ese objetivo nunca se alcanza”: Rodrigo García Barcha

Es uno de los directores más respetados en Hollywood. Ha dirigido a Glenn Close, a Cameron Diaz, a Anne Hathaway. Ha estado nominado a los premios Emmy. Ha triunfado en Cannes. Se ha destacado en la pantalla chica dirigiendo “In Treatment”, “The Sopranos” y “Six Feet Under”. Y es colombiano. Y, además, es el hijo de Gabriel García Márquez.

En Publimetro conversamos con Rodrigo García Barcha sobre “Raymond and Ray”, su más reciente film protagonizado por Ethan Hawke y Ewan McGregor, que se estrena el 21 de octubre por Apple TV+

¿Qué es lo que más le interesa cuando va a contar una historia?

Las relaciones interpersonales: la gente y la relación con la gente con la que no puedes vivir…esa gente con la que “ni sin ellos ni con ellos”. La gente a la que estás atado; por ejemplo, los hermanos y las hermanas. Hay hermanos y hermanas muy diferentes que quizás no se llevan bien; pero la historia compartida es muy grande y no siempre puedes divorciarte por completo. Entonces, esos nexos familiares o románticos… eso es siempre lo que me interesa.

¿Cómo ha sido su relación con la escritura?

Empecé a escribir guiones en mis 30. No había escrito nada antes. Empecé a escribir a los 35, 36, 37. No sé muy bien qué pasó… por qué fue. Trabajando en cámara me empecé a interesar más por lo que hacían los directores, por el trabajo con los actores, cómo se montaban las escenas, los guiones. O sea, me empezó a interesar más la historia que la fotografía. Por otro lado, nunca me sentí muy buen fotógrafo, entonces ese era un área en el que sentía un poco de frustración. De repente tuve la tentación de dirigir algo. Pero antes de eso ni se me había ocurrido ser director.

Usted lanzó un libro contando la historia de sus padres (“Gabo y Mercedes, una despedida”) y entiendo que es el primer libro que escribe…

Te interrumpo…es el primero y el último… no tengo necesidad de otro ni ideas para otro. “Gabo y Mercedes” es un libro que escribí como despedida de mis padres y espero no tener otro tema así.

Hablando de nexos familiares: es un contador de historias y su padre era un contador de historias. ¿Cómo influyó el contador de historias en usted?

Bueno, crecimos en un mundo, mi hermano y yo, donde las historias eran todo. En nuestro mundo no había un solo hombre de negocios. Todo lo que conocíamos era escritores, pintores, guionistas, poetas. Algún médico, quizá. La única gente que trabajaba en oficinas que conocíamos, trabajaban en publicidad y eran artistas y escritores que trabajaban en publicidad para ganarse la vida. Entonces, vivíamos en un mundo donde se aprecia mucho el contar historias… y eso ha sido una influencia absoluta en mi vida.

¿Cómo era su padre con las películas que usted hace? ¿Le gustaba verlas?

Le encantaban… y las presumía mucho.

¿Qué libro o qué cuento de su padre elegiría para dirigirlo en una película?

Ninguno… Entiendo que haya gente que quiere hacer “El amor en los tiempos del cólera” o “Crónica de una muerte anunciada”, pero yo no haría ninguna. Produje “Noticia de un secuestro”, pero bueno, es un relato periodístico. ¿No? Y no lo dirigí, lo produje, el director lo dirigió mucho mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo.

Al principio de su carrera usted había estado muy enfocado en personajes femeninos y, con el tiempo, se ha acercado más a los masculinos. ¿Por qué?

Bueno, hay varias razones. Por un lado, me interesan los personajes femeninos, me interesan las vidas de las mujeres; pero también es una realidad que yo escribía mejor a las mujeres que a los hombres. Nunca estaba muy contento con cómo me quedaban los hombres… ahora, con el tiempo, he mejorado y me animo más a abordar el mundo de los hombres y sus problemáticas.

Hablemos de Raymond and Ray. ¿Siente usted que, para cerrar un ciclo, para poder crecer, es necesario “cavar una tumba”?

Hay una especie de teoría que se habla en psicología que dice que los niños necesitan el permiso de un padre para volverse hombres. O sea, parece ironía, pero no: un niño necesita el permiso de ser hombre para dejar de ser niño. Eso es lo que creo que les pasa a los protagonistas de la película y lo que le pasa mucho a muchos niños… Tienen un padre que los humilló mucho y no los dejó crecer; entonces yo creo que Raymond y Ray están un poco atrapados en una especie de burbuja infantil.

¿Con base en qué elige los personajes que quiere que interpreten los papeles que usted escribe?

Según mi instinto y mis ideas. En el caso de Raymond and Ray acabé el guion y pensé en Ewan (McGregor). Había trabajado con él, lo conocía, le gustó mucho el guión… y en la primera conversación que tuvimos él y yo pensamos en alguien como Ethan. Los tres teníamos la ilusión, porque es cuestión de fe, que ellos iban a tener una gran química y por suerte la tuvieron. La química es algo en lo que no se puede trabajar, no se puede inventar y creo que la química entre ellos es una gran fuente de humor en la película.

¿Cuál es su gran objetivo?

El objetivo es hacer una bella película… y ese objetivo nunca se alcanza. Sencillamente hay una fuerza interior que dice “esta historia la quiero contar” y uno la cuenta… premios o no premios… éxito o no éxito… inclusive si es bonita o no es bonita. Ahorita mismo estoy trabajando en un par de guiones, uno de ellos complicado, y pienso: “¿Por qué estás haciendo esto tan complicado? ¿Por qué no haces algo más fácil, más comercial, algo más divertido?”, pero no puedo. La película que me sale es la que me sale.