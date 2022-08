Richard Jenkins: “Antes, la televisión era la televisión y el cine era el cine. Pero ahora, todo se une”

The Humans Richard Jenkins protagoniza The Humans (Cortesía)

Richard Jenkins es de esos actores que todos conocemos, pero quizás no todos reconocemos. Lo hemos visto en películas como ‘Loco Por Mary’, ‘La Forma del Agua’, ‘Comer Rezar y Amar’, ‘El Visitante’… ha sido nominado dos veces al Premio Oscar y ahora llega a la plataforma MUBI con “The Humans”, la adaptación a la gran pantalla de la obra de teatro ganadora del premio Tony y finalista del premio Pulitzer.

En PUBLIMETRO conversamos con Jenkins sobre ser actor, ser familia…y ser humano

¿Qué cree que hace que un ser humano sea humano?

No lo sé. Todos somos humanos. No sé qué hace que seamos humanos, pero sé lo que hace que la gente sea inhumana. Y eso es, simplemente, negar el hecho de que hay un ser humano dentro de ti.

Luego de hacer esta película, ¿qué piensa sobre los seres humanos?

Creo que he decidido, luego de hacer esta película, que los seres humanos me gustan más que antes…porque los seres humanos nos hacemos cosas terribles los unos a otros. Y es increíble cómo podemos ser tan hirientes unos con otros pero, al mismo tiempo, amarnos. Y creo que esta es una historia de personas que se aman y que simplemente han tomado malas decisiones. Eric, el personaje que interpreto, sabe que todo lo que le pasa es por su propia culpa. Él lo sabe y odia esto. …y su temor es que va a perder a su familia. Está rodeado de gente realmente fabulosa y él lo sabe…y, básicamente, arruina sus mejores relaciones…no hay nada más humano que esto…

Ha hecho algunos papeles increíbles, ha sido nominado a los Oscar, pero de alguna manera, cuando lo vi en esta película, sentí que este era el papel para el que se había estado preparando toda la vida. ¿Usted lo sintió así?

Bueno, lo entendí… porque soy padre y abuelo. He estado casado por mucho tiempo. Y entiendo la dinámica familiar…lo que le sucede a esta familia es lo que les sucede a todas las familias del mundo.

Para algunos son problemas de salud, para otros problemas de dinero, hay problemas profesionales, problemas de relaciones. Quiero decir, está todo allí, la pregunta es: ¿Cómo mantienes unida a esta familia? ¿Cómo haces para no renunciar al otro? ¿Cómo sigues creyendo en el otro? Y creo que Stephen Karam lo hace tan brillantemente en esta película…pone a estas personas en esta situación... ¿Y siguen juntos? Sí, creo que sí. Y creo que avanzan. Siguen adelante, que es lo que hace la mayoría de las familias. Es un papel hermoso, hermoso. Y que me ofrecieran un papel como este en esta etapa de mi vida fue un verdadero regalo y un honor.

Usted ha hecho parte de “Kong”, de “Comer, rezar y amar”, de “La Forma del Agua” y todas esas películas son muy diferentes entre sí: ¿qué hace que usted diga “sí, quiero hacer esto”?

Bueno, la escritura generalmente…cómo se escribe una película, cómo se escriben los diálogos, el personaje. Si lo leo y pienso que no tengo nada que aportar a este personaje o que hay mucha gente que podría hacerlo mejor que yo, lo dejo pasar. Y no es difícil… lo sabes inmediatamente, cuando estás leyendo el guion…sabes si es para ti o no…no sé cómo explicarlo, pero tú simplemente no lo sabes.

Ha sido nominado dos veces al premio Oscar. ¿Esas nominaciones lo cambiaron?

Fue un honor increíble estar nominado a un Oscar y luego ser nominado nuevamente fue una locura. Estoy increíblemente agradecido y honrado y esas nominaciones me emocionaron muchísimo…es un honor y no conozco a nadie que haya sido nominado que no sienta lo mismo. Es realmente una cosa hermosa, pero no me cambió como persona… tal vez si hubiera sido nominado cuando tenía 20 años, habría sido una cosa. Pero tenía 62 años cuando me nominaron por primera vez, así que ya no podría haber cambiado. Si te hablo de “La forma del agua”, tengo que hablarte de lo que sentí cuando vi los anuncios: “La forma del agua, 13 nominaciones al Oscar”. En ese momento pensé en ese niño que iba al cine y veía el afiche de “Los Diez Mandamientos. 15 nominaciones al Oscar”. Y de repente, de una u otra manera, estaba en esta película. Fui al Festival de Cine de Venecia con Guillermo y Sally. Después de que terminó la película, la audiencia se puso de pie y aplaudió durante 10 minutos… nunca había visto eso en mi vida. Normalmente no me gusta ver las películas en las que actúo, pero he visto “The Humans” seis veces, “La forma del agua” probablemente seis veces, y “The Visitor” probablemente también unas seis veces.

¿Cuál es la diferencia para usted, como actor, entre el teatro, la pantalla grande o la pantalla chica?

Ahora hay muchas cosas geniales en la televisión. Antes no era así, pero ahora hay algunas cosas maravillosas. Olive Kitteridge, que hice para HBO con Fran McDormand, es tan buena como una obra puede ser. Es una hermosa miniserie de televisión de cuatro partes adaptada del libro Olive Kitteridge y ganó el Emmy. Antes, la televisión era la televisión y el cine era el cine. Pero ahora todo se une.

Si tuviera que elegir un momento de su vida, y vivirlo en un bucle, ¿cuál sería?

No puedo elegir porque tengo dos hijos, así que serían dos momentos. Tengo una esposa. Serían tres momentos. Tengo cuatro nietos. Serían cuatro momentos más. No hay un solo momento…Pero a medida que envejezco, tiendo a mirar mucho hacia atrás en mi vida. Ahora tengo 75 años y miro hacia atrás en mi vida, las cosas que hice, las decisiones que tomé o no tomé…miro mi vida y es como un rompecabezas y todo encaja y pienso, “Dios mío, la suerte es tan grande en tu vida. Mi suerte es enorme. "

¿Por qué la gente debería ver “The Humans”?

Nunca, nunca le diría a alguien que debería ver algo o no… Creo que es algo que cada uno debería descubrir por su cuenta. Aún no logro entender qué es lo que hace que a la gente le gusten o no las cosas, pero a mí me encanta esta película. Creo que es una pequeña obra de arte. Creo que es hermosa.

¿Cómo describiría la película en cuatro palabras?

Todo sobre los humanos. Y eso es. Esas son las palabras porque de eso se trata la película, se trata de humanos y de humanidad