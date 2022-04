Líderes, artistas, gestoras culturales y activistas celebrarán la primera Semana de la Mujer en la Industria de la Música

El evento que homenajea y analiza el papel de las mujeres en la construcción de las industrias musicales latinoamericanas, va a llevarse a cabo entre el 04 y el 07 de abril de 2022, reuniendo más de una veintena de destacadas profesionales, gestoras culturales y líderes que reflexionarán, desde distintos puntos de vista, temas como el crecimiento constante de la presencia de mujeres en roles de liderazgo en la industria, hasta el poder de las colectividades impulsadas por mujeres promoviendo espacios con perspectiva de equidad de género e inclusión.

Podría interesarle: Esta fue la reacción de Juanes al ganar el premio Grammy

Los perfiles de las invitadas son tan variados como interesantes: empresarias de éxito a cargo de la promoción y guía de las carreras de artistas ganadores de múltiples galardones, productoras musicales, ingenieras de sonido, compositoras, cantantes, publicistas, activistas, gestoras culturales, sociales y ejecutivas musicales, son algunos, pero también habrá expertas en inclusión y género que no solo abordarán las temáticas desde una perspectiva de industria musical, sino desde un panorama general que busca involucrar a mujeres, desde luego, pero también a hombres a hacer parte de la discusión.

El acceso a la Semana de la Mujer en la Industria de la Música AIMCO será completamente gratuito, y los interesados podrán verlo en línea a través de la plataforma Bogotá Región Distrito Digital de la CCB previa inscripción, donde también pueden consultar la programación completa.

“Con esta iniciativa queremos resaltar, visibilizar y fomentar la participación de las mujeres en nuestro sector. Este evento nace como un homenaje y reconocimiento a las mujeres que hacen parte de esta industria, que día a día construyen a través de su trabajo, conocimiento y empoderamiento, también buscamos tejer y fortalecer redes entre mujeres que nos permitan abrir más espacios de inclusión y participación en los diferentes eslabones de la cadena de valor del ecosistema de la industria musical”. dice Sofía Villar, organizadora y coordinadora de la semana de la mujer desde AIMCO.

No deje de leer: Esto es lo que cuesta ir a comer al restaurante de Aída Morales de MasterChef Celebrity

El evento contará con diferentes y diversos espacios no solo para conversar, dialogar, reflexionar, si no para formar y compartir conocimientos, el evento está conformado por 12 Charlas y Paneles con invitadas como Orito Cantora (Red de Tamboreras), La Ramona, Laura Mendoza (Believe), Carolina Rojas (La Magdalena Fest), Angie Jaramillo (Vibra Agencia), Daniella Cura (Jazz al parque), Luisa Piñeros (Periodista Musical), Sofía Villar (Criteria Entertainment Colombia), Carolina Trujillo (ChamanaMoon Fest), Ali Stone (Artista y Productora) María Linares (Women in Music), Paula Rivera (Argentina) Elis Paprika, entre más invitadas.

*La asistencia a las jornadas académicas será certificada por parte de AIMCO.