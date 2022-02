‘Radojka’ se toma el Teatro Nacional La Castellana

¿Hasta qué punto estarías dispuesto a llegar para ocultar una mentira? Desde esa pregunta nace Radojka, comedia negra que se encuentra en temporada durante los días jueves, viernes y sábados en el Teatro Nacional La Castellana.

“‘Radojka’ es una comedia que ocurre en cualquier lugar de Bogotá. Dos mujeres que están trabajando y cuidando a una mujer, su trabajo… de eso se trata Radojka. De mantener el trabajo, de lo que pasa en el desempleo en el mundo; de esa necesidad de seguir trabajando porque el trabajo dignifica y cuando lo perdemos ¿perdemos la dignidad? Ahí dejo la pregunta, en Radojka a ver resolvemos eso”, afirma Santiago Alarcón, director de la obra.

Dos cuidadoras de adultos mayores entran en un dilema debido a un accidente que las toma completamente por sorpresa, por esta razón, deben tomar decisiones rápidas y radicales que las llevarán a vivir una experiencia no tan divertida para ellas, pero completamente para el público.

P: Cuéntenos un poco de esta obra. ¿Qué es Radojka?

R: “Bueno, Radojka es una historia de humor bastante negro sobre dos cuidadoras que cuidan hace rato a una anciana serbia. Y pasa algo muy crucial con esta anciana. Es ahí cuando ellas deciden armar una historia impresionante para no perder el trabajo. Por supuesto cada vez se enredan más, se enredan más por jodidas y mentirosas”, cuenta Ana María Sánchez, protagonista de la producción.

P: ¿Para ustedes hacer comedia es algo que se les facilita o es algo que se convierte en un reto?

R: “Para mí, Radojka y hacer comedia es todo un reto. El otro día le preguntaba a Santiago porqué me había llamado a mí, porque yo me siento muy cómoda haciendo drama. Para mí la comedia es mucho más exigente y en este montaje me encanta porque estoy muy bien apoyada tanto por actores como por dirección. Estuve muchos años con Santiago compartiendo set y con todo el elenco de comediantes, y a pesar de haber hecho comedia tantos años yo creo que me voy a morir con la inseguridad de hacer comedia”, afirma Marcela Gallego sobre su participación en la obra.

Por su parte, Ana María Sánchez ha sido reconocida en la televisión colombiana como una gran actriz de drama, no obstante, la comedia no le ha sido ajena en las tablas.

“En teatro he hecho mucha comedia y en cine algunas cosas, aunque en televisión muy poca. No sé si es mi fuerte pero navego bien por ahí”, señala Sánchez.

P: Cuéntenos un poco de sus personajes ¿se sienten identificadas con ellas o son completamente distintas Marcela y Ana María a lo que veremos en el escenario?

R: “Yo sí me siento completamente identificada con Lucía porque soy súper insegura, súper nerviosa… cuando tengo que trabajar o hago y si tengo que ser brava, también lo soy; pero Santiago Alarcón se ríe de mí porque cuando yo llego porque soy tipo ‘¡la maleta! ¡El niño!, ¡Lo dejó el bus! ¡Vaya, corra! ¡La escena 5.. 4… 3!’ Y en ese momento cambio completamente. Yo me meto facilísimo pero mi vida es como la de Lucía, un desastre”, comenta Gallego.

“Yo no sé, de pronto si, yo siento que los personajes lo buscan a uno en la medida en que uno tiene algo de ellos y creo que soy bastante temperamental”, señala Sánchez.

P: ¿Cómo es trabajar con Santiago Alarcón como director? ¿Sienten que el hecho de haber compartido escenarios con él o que también se desenvuelva como actor le ha permitido adentrarse en el camino de la dirección?

R: “Yo lo que viví con Santiago Alarcón cuando hicimos ‘El man es Germán’ era ver un tipo brillante que llegaba, hacía mil propuestas y en dos segundos se hacían realidad. Yo puedo decir que la mitad de cosas que pasaban en El Man es Germán eran gracias a Santiago. Entonces yo decía ‘este hombre tiene que ser un gran director’, porque es eso, un tipo lleno de ideas y de experiencia; conoce bien a los actores… yo siempre supe que iba a ser un gran director”, cuenta Marcela Gallego.

“Es un hombre muy brillante. Yo siempre confié, además que ya tiene la edad y la experiencia para medirse a retos así y más. Yo espero que dirija más”, añadió Ana María.

Las boletas para la temporada de Radojka en La Castellana se pueden conseguir por medio de la página web teatronacional.co/radojka o en las taquillas del teatro. Se pueden conseguir desde $39.000 hasta $58.000.