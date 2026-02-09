Del fútbol a la fantasía: Epic Universe, la escapada perfecta en Florida

A poco más de tres horas se encuentra Orlando de Miami, una ciudad que concentra algunos de los parques temáticos más importantes del mundo y que ahora cuenta con una nueva joya: Universal Epic Universe, el proyecto más ambicioso en la historia de Universal Orlando Resort, que abrió sus puertas en el 2025.

Desde Visit Florida, la organización oficial de promoción turística del estado, la recomendación es clara: combinar deporte, entretenimiento y descanso en un mismo viaje. Epic Universe se presenta como una parada obligatoria para quienes buscan emociones distintas entre partido y partido, un lugar donde la fantasía se convierte en una experiencia real.

Epic es un parque que se vive, no solo se recorre

Epic Universe es un parque que enciende las emociones desde el primer momento en el que se cruza su imponente portal. Desde esos primeros pasos el parque invita a olvidarse del exterior y a dejarse llevar para experimentar cada uno de sus mundos al máximo. Todo está pensado cuidadosamente para no dejar de sorprender. Su arquitectura monumental, los colores intensos, la música que acompaña cada paso y la sensación permanente de estar dentro de cada una de las historias que representa en sus cinco mundos.

En Super Nintendo World la inmersión es total. Con el ingreso por las escaleras eléctricas que recrean los famosos tubos verdes, luego de atravesar el castillo de Bowser, se abre el universo de Mario, en donde se vibra con su música, la explosión de todas sus formas e intensos colores. Sus colinas redondeadas, los hongos gigantes, todos los bloques flotantes, las monedas giratorias y las plantas pirañas construyen un paisaje que parece saltar directamente de la pantalla a la realidad. La música clásica del videojuego de inmediato despierta recuerdos, acelera el corazón y conecta a todas las generaciones.

La montaña rusa de Donkey Kong es un imperdible, sus vagones simulan estar rotos creando la sensación constante de que el carro salta al vacío. Es una combinación de velocidad, sorpresa y tecnología que reviven los niveles más fuertes del videojuego.

En este mundo está Mario Kart: Bowser’s Challenge, un simulador que lleva la competencia a otro nivel. Usando gafas de realidad aumentada y los karts inspirados en el juego original, en esta atracción se pueden lanzar conchas, esquivar obstáculos y competir en equipo. Cada carrera es distinta, por lo que la sensación de estar dentro del juego es impresionante.

Magia en cada rincón del Ministerio

En The Wizarding World of Harry Potter, Ministry of Magic, la inmersión está en cada detalle. La arquitectura monumental, inspirada en el art déco, se mezcla con elementos impresionantes como los cuadros que cambian de expresión, las puertas que parecen tener vida propia y las oficinas donde la magia está presente. Se puede ver de cerca a la elfa doméstica, Higgledy, que es uno de los animatrónicos más avanzados del parque, porque sus movimientos son realistas, está vestida de rosado, con collar y tacones.

Esta atracción de Harry Potter es la combinación perfecta de simulación y movimiento cinematográfico. Durante el recorrido la experiencia consiste en unirse a Harry, Hermione y Ron en un enfrentamiento que recorre los pasillos del Ministerio, sintiendo los efectos que van desde el temblor del suelo hasta la resonancia de los hechizos. Es una experiencia envolvente, diseñada para hacer sentir que la magia existe en todas partes.

Stardust Racers y los mundos que elevan la experiencia

En el corazón de Celestial Park está la popular Stardust Racers, la montaña rusa más rápida de Epic Universe y uno de sus grandes íconos. En esta son dos trenes al mismo tiempo, en paralelo, que se cruzan y dan la sensación de perseguirse a máxima velocidad, con giros pronunciados y una sincronización sorprendente. Sin duda, esta es una atracción que define la experiencia completa.

Epic Universe también abre portales a universos completamente distintos, como Dark Universe, donde la atmósfera se vuelve densa, oscura, nublada y cinematográfica entre laboratorios en ruinas, relámpagos y criaturas clásicas del terror como Frankenstein y su novia, Drácula, el Hombre lobo y la Momia, que están presentes en cada rincón. Mientras que How to Train Your Dragon, Isle of Berk, es un mundo colorido, con casas vikingas de madera, barcos atracados y enormes figuras de dragones que recrean el paisaje y que invitan a volar. Aquí las atracciones son familiares y llenas de adrenalina suave.

Desde Visit Florida, destacan que una de las grandes ventajas de alojarse en hoteles de Universal Orlando Resort es el acceso anticipado al parque, lo que permite ingresar una hora antes que el público general mostrando la llave de la habitación y tener transporte permanente a cada uno de los parques.

“Definitivamente les recomiendo visitar el nuevo parque temático Universal Epic Universe y alojarse en un hotel de Universal porque tienen acceso anticipado a la mayoría de los parques temáticos. Lo ideal es ir primero a Stardust Racers, porque es muy popular y así se evitan largas filas”, señaló Aubrey Brown, ejecutiva de Relaciones Públicas de Visit Florida.

Sin duda, para quienes viajan a Miami por el Mundial 2026 a vivir la fiesta del fútbol, Orlando se presenta como el complemento perfecto para una experiencia memorable.

