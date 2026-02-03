Daniel Gómez, el economista que busca llevar el conocimiento al Congreso

En un momento en el que la confianza en las instituciones atraviesa su punto más bajo, Colombia se prepara para unas elecciones legislativas decisivas. Entre los candidatos que representan una apuesta por la renovación, destaca Daniel Gómez Gaviria, economista con doctorado de la Universidad de Chicago y uno de los técnicos con mayor experiencia en políticas públicas del país.

Su nombre no proviene de la política tradicional. Ha sido economista senior del Banco Mundial, director de estudios de competitividad del Foro Económico Mundial, investigador de Fedesarrollo y subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, donde lideró más de 80 documentos CONPES y participó en el diseño de Ingreso Solidario, uno de los programas más importantes de apoyo social durante la pandemia

Ahora, aspira al Senado de la República como parte del Nuevo Liberalismo, dentro de la coalición MIRA–Nuevo Liberalismo–Dignidad y Compromiso, ocupando el número 25 en la lista. Su propuesta: que el conocimiento y la evidencia sean la base de las decisiones públicas, no la improvisación ni el populismo.

Un Congreso que funcione para la gente

“Colombia necesita un Congreso capaz de tomar decisiones valientes y bien sustentadas, que ponga el interés nacional por encima del ruido político”, afirma Gómez

Su visión legislativa se estructura en cuatro ejes:

Una Colombia que produce, centrada en productividad, innovación y desarrollo regional. Un Estado que funcione, con eficiencia, transparencia y sostenibilidad fiscal. Un país que confía, donde las instituciones vuelvan a ser sinónimo de diálogo y cohesión democrática. Calidad de vida y oportunidades, con foco en empleo, educación y servicios públicos que realmente funcionen.

A diferencia de muchos discursos políticos, su enfoque no es retórico. Como él mismo resume: “Mi compromiso con las políticas de superación de la pobreza no es retórico, es técnico, y ha sido probado”

Renovación con experiencia

Gómez representa una generación de líderes independientes, reformistas y técnicos que entienden que la política también necesita rigor y sensibilidad social. Su lema, “Conocimiento en acción”, resume su intención: convertir la experiencia acumulada en resultados concretos para el país.

“Colombia necesita un Congreso que procese los conflictos y construya. Una visión que lo posiciona como uno de los perfiles más sólidos y preparados en una contienda donde la preparación técnica se convierte en un valor diferencial.

*Publicidad política pagada