La campaña educativa de Nosotras® llegó por primera vez al Putumayo: 40 años rompiendo tabúes en colegios del país

Durante casi 40 años, la campaña educativa de Nosotras® ha recorrido colegios de todo el país, llevando información clara y cercana sobre la pubertad y la menstruación a niñas, niños y adolescentes. Este 2025 marca un nuevo hito en ese camino: la llegada por primera vez al Putumayo, uno de los territorios más desafiantes por su acceso geográfico y sus características culturales.

Le puede interesar: Cuando la tecnología y la sostenibilidad se encuentran: así se mueve el dinero verde en Colombia

La iniciativa, desarrollada desde 1986, ha consolidado un recorrido que cada año avanza a nuevas regiones. En 2022 llegó por primera vez al Amazonas, San Andrés y Providencia; en 2024 alcanzó Chocó y Arauca; y ahora suma una nueva ruta en el Putumayo. Con este avance, la campaña ya completa presencia en 28 departamentos del país, visitando no solo capitales sino municipios apartados donde pocas marcas han logrado entrar.

Un acompañamiento que rompe tabúes en el aula

En muchas comunidades, hablar de menstruación, pubertad o cambios físicos sigue siendo un tema poco abordado en el entorno familiar o escolar. Por eso, la campaña de Nosotras® se ha convertido en un espacio esperado por instituciones educativas de grados 4° a 11°, donde se proyecta un video educativo creado junto a médicos especialistas y se desarrollan charlas que explican de forma sencilla y respetuosa los cambios físicos y emocionales que viven tanto mujeres como hombres en la adolescencia

Desde 2022, los contenidos incluyen también a los estudiantes hombres, con el fin de normalizar los procesos de ambos géneros y promover un crecimiento sin miedo ni estigmas. La participación de los docentes fortalece el mensaje y genera un ambiente seguro para resolver dudas que, en muchos casos, no se abordan fuera del aula.

Al finalizar cada sesión educativa, las estudiantes reciben el Kit Nosotras®, compuesto por toallas higiénicas, tampones, protectores diarios y jabón íntimo, elementos fundamentales para acompañar el ciclo menstrual con seguridad. Solo en 2025, la marca entregó más de un millón de kits en instituciones educativas de todo el país.

Una campaña que atraviesa selvas, ríos y carreteras

Llegar a territorios como el Putumayo implica desplazamientos por carretera, avión y hasta lancha. Sin embargo, la marca mantiene su compromiso de acompañar a estudiantes incluso en los lugares más remotos del país, reafirmando su propósito de transformar realidades a través de la educación y la información.

El impacto emocional también ha sido significativo. Para muchos estudiantes, esta visita representa la primera vez que reciben orientación clara sobre los cambios que experimenta su cuerpo, lo que contribuye a disminuir miedos, romper tabúes y fortalecer la confianza en su proceso de crecimiento.

Los colegios pueden postularse

La campaña continúa activa en todo el país y cualquier institución educativa pública o privada puede solicitar la visita mediante el formulario oficial disponible en la página web de la marca. El proceso es gratuito y permite que más regiones puedan acceder a este acompañamiento.

Las instituciones interesadas pueden postularse aquí: www.nosotrasonline.com.co/sostenibilidad/social/formulario-colegios

Con esta apuesta, Nosotras® reafirma que la educación menstrual y sexual no debe depender de la ubicación geográfica. La campaña sigue avanzando, abriendo caminos y llevando información donde más se necesita.