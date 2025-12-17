De las plantas medicinales a la inteligencia artificial. Así se están creando los fármacos del futuro en Colombia

Durante miles de años, la humanidad encontró en la naturaleza sus primeras respuestas frente a la enfermedad. Infusiones de hojas, raíces y flores fueron el punto de partida para aliviar el dolor y la fiebre, y con el tiempo dieron origen a moléculas que hoy son la base de antibióticos, tratamientos contra el cáncer y medicamentos anticoagulantes usados en todo el mundo. Sin embargo, el avance de la sociedad también trajo nuevos desafíos en salud, obligando a la ciencia a buscar soluciones cada vez más precisas y seguras.

La evolución del conocimiento permitió modificar químicamente compuestos naturales y, más adelante, desarrollar fármacos completamente sintéticos, un hito que revolucionó la industria farmacéutica y abrió la puerta al tratamiento de enfermedades que antes parecían imposibles de abordar. Pero el verdadero salto ocurrió cuando la pregunta dejó de ser qué molécula usar y pasó a ser cómo diseñarla desde su estructura más básica.

Cuando la química se une al diseño molecular

La Química Médica, una disciplina que combina química, biología y tecnología, se convirtió en el motor del descubrimiento moderno de fármacos. Gracias a métodos de evaluación rápida y a técnicas de síntesis avanzadas, hoy es posible analizar miles de moléculas en laboratorio para medir su eficacia y seguridad antes de llegar a los pacientes.

Este avance no ha sido exclusivo de los grandes centros internacionales. En Colombia, la investigación también ha dejado huella, especialmente en el desarrollo de fármacos de origen natural desde las universidades. Aunque el camino ha sido más lento, los científicos coinciden en que el país tiene el potencial de aportar soluciones relevantes a la salud global si integra nuevas estrategias tecnológicas.

Supercomputadoras al servicio de la salud

Ese nuevo capítulo ya está en marcha. En la Universidad El Bosque, el grupo de investigación en Química Aplicada (INQA), vinculado a la Maestría en Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos, la primera de su tipo en Colombia, está utilizando inteligencia artificial para anticiparse a los resultados clínicos.

Mediante una red neuronal artificial desarrollada por sus investigadores, llamada INQA-ANN, el equipo logra predecir la eficacia, seguridad y selectividad de posibles fármacos anticancerígenos y antibióticos antes de sintetizarlos. Este enfoque permite optimizar las moléculas desde su diseño, reducir costos, acortar tiempos de investigación y disminuir el uso de modelos animales, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible en salud y acción por el clima.

La combinación entre conocimiento ancestral, química moderna y supercomputación abre la puerta a un nuevo modelo de investigación farmacéutica en el país. Un modelo que no solo busca curar enfermedades, sino también fortalecer la soberanía sanitaria desde la ciencia y la academia.

Conozca cómo la investigación colombiana está transformando el desarrollo de medicamentos y descubra el papel de la inteligencia artificial en la salud del futuro en la Universidad El Bosque.