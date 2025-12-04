El de los Zapatos Rojos lanza el primer villancico empresarial creado con inteligencia artificial generativa

Fieles a su costumbre de cerrar el año con un mensaje creativo, Álvarez & Correa – Consultora en Creatividad e Innovación presentó “Pero mira cómo crean la idea que han pedido”, el primer villancico empresarial en Latinoamérica desarrollado íntegramente con inteligencia artificial generativa.

A diferencia de años anteriores, en los que reinterpretaban clásicos navideños con un enfoque educativo, este 2025 la firma decidió llevar su experimento más allá: convertir el villancico en un caso de estudio sobre innovación aplicada.El objetivo fue mostrar cómo la IA puede ser una herramienta estratégica para acelerar procesos creativos, diseñar prototipos y experimentar de forma ágil y a bajo costo.

“El villancico es solo la superficie. Lo importante es el proceso: investigación, generación de letra, composición, pruebas de voces, prototipado y múltiples iteraciones. Todo se hizo con IA generativa para mostrar que la tecnología no reemplaza el talento; lo amplifica”, explicó Mario Álvarez, conocido como el de los zapatos rojos y director de Álvarez & Correa.

Una orquesta de inteligencia artificial

El proyecto fue liderado por el Equipo de Contenidos IA, bajo la dirección de Jorge Chavarro, quien realizó una investigación de tendencias globales y locales: desde la estética K-pop y el pop anglo navideño, hasta el uso de modelos de voz y animación generativa. A partir de ese estudio, el equipo desarrolló decenas de versiones de letra, arreglos musicales y portadas estilo anime, aplicando una metodología de prototipado rápido que permitió “fallar rápido, aprender rápido y crear mejor”.

“No usamos la IA solo para hacer contenido. La usamos para construir valor. Queremos que las organizaciones entiendan que la inteligencia artificial es una herramienta para prototipar servicios, experiencias, mensajes y productos con una eficacia nunca antes vista”, agregó Álvarez.

Del contenido a la innovación corporativa

Más que una canción, el proyecto funciona como una demostración práctica para líderes y gerentes sobre cómo adoptar IA de manera estratégica.El villancico sirve como ejemplo de cómo la tecnología puede integrarse al proceso de innovación empresarial: desde la ideación y experimentación hasta la validación de productos o servicios.

En palabras de la firma, el propósito es cambiar la conversación: pasar de usar la IA para producir contenido a usarla para transformar la manera en que las organizaciones crean valor.

Con este lanzamiento, Álvarez & Correa refuerza su posición como una de las consultoras pioneras en el uso estratégico de IA generativa en Colombia y Latinoamérica, enfocándose no en la publicidad, sino en el desarrollo de prototipos de innovación para acompañar la transformación empresarial.

El villancico “Pero mira cómo crean la idea que han pedido” ya está disponible en plataformas digitales y hará parte del estudio de caso oficial del Laboratorio de Innovación de Álvarez & Correa.