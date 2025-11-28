DiDi Food y Frisby presentan “Celebra Tu Ritual”, una experiencia inmersiva llena de sabor e identidad

Según proyecciones del sector avícola, en 2025 cada colombiano consumirá entre 37 y 38 kilos de pollo al año, lo que reafirma su rol como la proteína animal favorita del país. Teniendo en cuenta este contexto, la app DiDi Food y Frisby se unen para lanzar Celebra Tu Ritual, una experiencia inmersiva en Bogotá, la cual tiene el propósito de resaltar los rituales diarios con la comida que más une a los colombianos. La experiencia estará abierta al público por tiempo limitado y tiene como objetivo transformar una orden de pollo en un momento de conexión, cultura y sabor.

Más que una marca, Frisby ha crecido junto a los hogares colombianos. Durante casi 5 décadas, ha sido parte esencial de los almuerzos en familia, de las reuniones con amigos o del antojo nocturno y de los fines de semana. Cada familia tiene su combo de confianza, y ¿quién no ha untado una presa en miel? Lo que era consumo funcional se ha convertido en un ritual familiar, auténtico y cargado de recuerdos.

Por su parte, la app DiDi Food ha sido decisiva para acercar el sabor Frisby a más mesas colombianas. Solo en el último año (2025), el usuario restaurante Frisby registró un crecimiento de más del 57 % en órdenes a través de la app, en comparación con los resultados obtenidos en 2024, posicionándose como una de las opciones preferidas entre los usuarios comensales. Esta alianza nace para profundizar esa cercanía y reconocer a quienes hacen de Frisby parte de su rutina.

“Comer es mucho más que calmar un antojo; es una forma de vida y de conexión. Desde la app DiDi Food trabajamos para acercar a las personas con sus sabores favoritos, conectándolas con usuarios restaurantes tan queridos como Frisby, de forma práctica, rápida y a excelentes precios. Con esta activación celebramos esos rituales que mueven el día a día de miles de familias, llevándoles sabor, cultura y tecnología directo a su mesa”, afirmó Mónica Paris, directora regional de ventas para DiDi Food.

La experiencia se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre, en la plazoleta frente al Carulla de la calle 85 y, también, el 6 y 7 de diciembre en la Plaza de Usaquén. El horario será de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. los sábados y de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. los domingos. La actividad incluirá un recorrido sensorial a través de seis estaciones temáticas.

Descubriendo el ritual DiDi Food que más te representa.

Mezclas, pruebas y descubrimiento de tu salsa perfecta.

Personalización de tu propia mochila de DiDi Food.

Combos para compartir con quien más quieres.

Fotografía única para celebrar tu ritual..

Recuerdos de esta experiencia llena de sabor.

Todo esto, acompañado de espacios fotográficos, códigos QR y dinámicas que conectan lo presencial con lo digital.

“En Frisby creemos que cada transacción es una oportunidad para crear un recuerdo. Por eso, trabajamos todos los días para que nuestro producto, nuestro modelo de servicio y las alianzas que construimos conviertan el simple acto de comer pollo en una experiencia memorable, cercana y llena de sabor para nuestros clientes.”, afirma Jairo Beltrán Forero, Gerente de Mercadeo de la Compañía.

A través de esta iniciativa, la app DiDi Food y el usuario restaurante Frisby invitan a que cada persona se reconozca en esos gestos sencillos que vuelven especial una comida: desde decorar la caja con tus hijos hasta crear tu propia salsa. Cada ritual es una forma de expresión, memoria e identidad.

‘Celebra Tu Ritual" de DiDi Food y Frisby, es un homenaje a la identidad nacional, porque detrás de cada combo hay una historia, y en cada mesa colombiana habitan tradiciones que viven en lo cotidiano. Tradiciones que no se aprenden de un manual, sino que se repiten, se disfrutan y se heredan.