ISA celebra la Semana del Emisor 2025: una apuesta por acercar a accionistas naturales y promover la educación financiera

ISA anunció el inicio de la Semana del Emisor 2025, un espacio diseñado para fortalecer el vínculo con sus accionistas y acercar a nuevos accionistas naturales al mercado de capitales colombiano. La jornada se realizará del 24 al 27 de noviembre e incluirá charlas, transmisiones y actividades especiales a través de la plataforma Trii.

Le puede interesar: Armero conmemora 40 años de resistencia contra el olvido: MinCulturas ofrecerá programación artística

El anuncio llega en un escenario especialmente favorable para la compañía, cuya acción se ha convertido en una de las de mejor desempeño del índice MSCI COLCAP, con una valorización cercana al 50 % en lo corrido de 2025. Este rendimiento ha superado incluso la rentabilidad de vehículos financieros tradicionales como los CDT a un año, que actualmente promedian tasas del 9,7 % E.A., según el Banco de la República, lo que hace aún más relevante el interés por entender el comportamiento del mercado y las oportunidades que ofrece.

Durante estos días, la compañía ofrecerá la posibilidad de realizar transacciones sin comisión, como parte de una estrategia orientada a promover la educación financiera y la participación responsable en el mercado accionario.

ISA también se destaca por su alta liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia, con un volumen diario promedio de COP 7.000 millones negociados entre enero y octubre de este año.

Como parte de la Semana del Emisor, la empresa desarrollará una agenda académica que incluye conversaciones con directivos, expertos e invitados del sector financiero, enfocadas en inversión responsable, sostenibilidad y visión estratégica a largo plazo. Las sesiones podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube @SomosTrii.

Agenda destacada:

24 de noviembre (6:00 p.m.): Conozca a ISA e invierta en ella , con Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA.

, con Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA. 25 de noviembre (6:00 p.m.): Inversión inteligente: ¿Qué hace de ISA una opción estratégica?

26 de noviembre (6:00 p.m.): Diez razones para invertir en ISA , con Jaime Fálquez, vicepresidente corporativo de ISA.

, con Jaime Fálquez, vicepresidente corporativo de ISA. 27 de noviembre (8:00 a.m.): Soluciones energéticas: energía que mueve la economía del futuro.

¿Por qué invertir en ISA?

ISA se ha consolidado como una empresa con crecimiento rentable y sostenido, apoyada en negocios regulados, contratos de largo plazo y una amplia diversificación geográfica. Su estrategia con visión de futuro combina fuentes de financiación diversas y una estructura de capital sólida, lo que le permite mantener estabilidad frente a las fluctuaciones de los mercados.

La compañía cuenta además con una cobertura natural de riesgos, al mantener su deuda en la misma moneda de sus ingresos, y con una política de generación de valor al accionista a través de dividendos, $1.265 por acción en 2025. De cara a 2040, ISA proyecta duplicar su EBITDA impulsada por nuevas inversiones y oportunidades en transición energética.

Actualmente, el 40 % de su deuda (equivalente a cerca de COP 14 billones) está financiada con bonos verdes, y su acción forma parte de índices bursátiles internacionales basados en criterios de sostenibilidad como S&P y FTSE, respaldada por un mapa de riesgos efectivo que le permite anticiparse a los cambios del entorno.

Notas* Este contenido fue elaborado en colaboración con ISA. La información presentada no constituye una recomendación de inversión y cada decisión debe ser tomada de manera autónoma y responsable.

El uso de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario. En ningún caso podrá ser considerada como recomendación de inversión, desinversión, financiera o de cualquier otra índole.