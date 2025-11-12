Colombia se suma a iniciativa europea que busca transformar el futuro del plástico

¿Cómo lograr que uno de los materiales más utilizados y más cuestionados deje de ser un problema ambiental y se convierta en parte de la solución? Esa es la apuesta del proyecto TechTraPlastiCE, una iniciativa financiada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea que reúne a instituciones de educación superior de Europa y América Latina, actores del sector productivo y entidades internacionales, para fortalecer las capacidades de transferencia de tecnología y acelerar la transición de la industria del plástico hacia la economía circular.

Bogotá ha sido sede de varias actividades clave para el seguimiento del proyecto, lideradas por Cédric Cabanne, Project Officer de la European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Investigadores, representantes del programa Erasmus+ y actores del sector industrial se reunieron para evaluar el progreso del proyecto, revisar resultados iniciales y definir los próximos pasos para su implementación.

En este diálogo se identificaron aspectos relevantes, como la participación de estudiantes en actividades del proyecto, el involucramiento de actores del sector productivo desde fases tempranas, las modalidades de colaboración e interacción entre los socios y las proyecciones de sostenibilidad de la iniciativa.

Una academia que actúa por el planeta

La Universidad Central forma parte de esta iniciativa internacional. Representada por las profesoras Sandra Bautista y Constanza Pérez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, esta institución aporta al diseño de un marco conceptual de economía circular, a la implementación de proyectos piloto y a la articulación con la industria del plástico.

Además, la profesora Bautista participó como oradora en el panel “Education institutions as beacons of green behaviour” durante el Regional Erasmus+ Cluster Session and Contact-Making Seminar 2025 for Latin America and the Caribbean.

“Los aprendizajes de este proyecto contribuirán al fortalecimiento de las capacidades de las universidades en transferencia de conocimiento y tecnología, que podrán capitalizarse para otros sectores”, comentó la profesora Constanza Pérez, de la Universidad Central.

TechTraPlastiCE se extenderá hasta 2028 y busca aportar para que, desde América Latina, se transforme la cadena de valor del plástico, lo que significa: reducir residuos, generar innovación, formar talento joven y establecer alianzas duraderas entre academia, industria y sociedad. En otras palabras, que el plástico deje de ser un desecho y vuelva a entrar al ciclo económico como un recurso valioso.

Universidades y empresas se unen para transformar el futuro del plástico

