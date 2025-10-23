Comercial

Corona reconoce el orgullo y la maestría de los maestros de obras colombianos con su iniciativa “Liga Maestra”

Con la campaña Liga Maestra, Corona celebra a los maestros de obra que construyen prestigio con sus manos, su conocimiento y su compromiso con la calidad.

Cortesía Corona
Por Redacción Publimetro

En la construcción no solo se levantan paredes, también se construyen historias. Detrás de cada espacio terminado hay manos expertas, esfuerzo silencioso y un sello de calidad que muchas veces pasa desapercibido. Por eso, Corona decidió rendir homenaje a esos profesionales que hacen posible cada proyecto con su talento y dedicación: los maestros de obra, enchapadores, pintores, estucadores, drywalleros e impermeabilizadores que dejan huella en cada trabajo.

A través de Liga Maestra, la marca busca visibilizar y dignificar el oficio, reconociendo a quienes, más allá de una herramienta, usan su experiencia y conocimiento como los pilares del progreso.La iniciativa resalta la importancia de quienes, con precisión y compromiso, garantizan que cada construcción lleve la marca de la excelencia.

Creadores de prestigio: cuando la calidad es el mejor respaldo

Liga Maestra parte de una premisa clara: el prestigio se construye con las manos. Esta campaña nace como un movimiento que une a los mejores del sector bajo una misma idea: que la verdadera maestría no se improvisa, se forma, se respalda y se reconoce.

En palabras de la compañía, se trata de convertir el reconocimiento en un símbolo de orgullo profesional, donde la calidad humana y técnica van de la mano. Con este programa, Corona también busca fortalecer la profesionalización del gremio, impulsando la capacitación, la actualización de conocimientos y las buenas prácticas en obra, elementos clave para seguir elevando los estándares del sector.

Así, Liga Maestra se convierte en un espacio para compartir aprendizajes, destacar trayectorias y promover un sentido de comunidad entre los profesionales de la construcción que ven en su oficio una forma de arte.

Orgullo, comunidad y respaldo: el sello de Liga Maestra

Más allá del reconocimiento, Liga Maestra Corona es una invitación a sentirse parte de algo más grande: una comunidad que celebra la pasión por construir con propósito. En un país donde la infraestructura crece al ritmo del esfuerzo de sus maestros, esta campaña busca poner nombre y rostro a quienes hacen que la calidad no sea un discurso, sino una realidad.

Con esto, Corona reafirma su liderazgo en el sector y su compromiso con la excelencia, la innovación y el bienestar de quienes confían en sus productos día a día. Cada piso perfectamente enchapado, cada humedad bien tratada y cada acabado impecable son testimonio de un gremio que deja su huella en el país y que ahora tiene su propia liga: Liga Maestra Corona.

Si desea conocer más sobre Liga Maestra, consulte:https://clubmaestros.co/novedad/liga-maestra-2025/

